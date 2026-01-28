Fifty Fifty là nghệ sĩ K-pop duy nhất được Pink Floyd lựa chọn cho dự án tri ân

ⓒ ATTRAKT

Fifty Fifty ngày 10/1 vừa qua đã đăng tải video cover ca khúc nổi tiếng “Wish You Were Here” của ban nhạc rock huyền thoại Pink Floyd (Anh) trên kênh YouTube chính thức. Video là nội dung trong khuôn khổ dự án tri ân của ban nhạc Anh nhằm kỷ niệm 50 năm phát hành album kinh điển “Wish You Were Here”, một dấu mốc trong lịch sử rock. Fifty Fifty là nghệ sĩ K-pop duy nhất được góp mặt trong danh sách các nghệ sĩ tham gia dự án này, vốn chủ yếu quy tụ những nhạc sĩ rock hàng đầu thế giới.





Trong video, các cô nàng thể hiện lại ca khúc với chất giọng trong trẻo nhưng giàu cảm xúc đặc trưng, kết hợp chiều sâu triết lý của bản gốc với cách biểu đạt tinh tế mang màu sắc riêng của nhóm. Lấy bối cảnh sông Hàn giữa mùa đông ở Seoul, video khắc họa cảm giác trống vắng và cô đơn từ sự vắng mặt của một ai đó, cùng trang phục casual mùa đông mang không khí tĩnh lặng hòa quyện với cảm xúc của các thành viên, tạo nên dư âm như một thước phim ngắn.





Việc tham gia dự án lần này không chỉ dừng lại ở việc cover ca khúc, mà còn mang ý nghĩa hoàn thiện sự giao thoa âm nhạc vượt qua thế hệ và thể loại. Fifty Fifty chia sẻ đây là niềm vinh dự to lớn của nhóm khi được tham gia một dự án đầy ý nghĩa như vậy. Thông qua bản cover này, nhóm một lần nữa cảm nhận được sự chân thành và sức nặng của âm nhạc. Các cô nàng cũng bày tỏ sẽ tiếp tục nỗ lực để trở thành những nghệ sĩ có thể chạm tới trái tim nhiều thế hệ, giống như Pink Floyd.





Đặc biệt, thành viên người Mỹ gốc Hàn Moon Chanelle cho biết Pink Floyd là nghệ sĩ có ảnh hưởng rất lớn đến cảm xúc âm nhạc của cô. Cô nàng cũng nhận thấy trách nhiệm trong việc thể hiện chiều sâu cảm xúc và giá trị quý báu, cũng như truyền tải ý nghĩa của ca khúc vốn đã mang lại sự an ủi cho rất nhiều người bằng màu sắc riêng của Fifty Fifty.