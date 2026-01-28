Blackpink nối tiếp BTS kết hợp quảng bá âm nhạc với di sản văn hóa quốc gia

ⓒ Big Hit Music, YG Entertainment

Trong bối cảnh fan hâm mộ trong nước lẫn quốc tế đang mong chờ màn trình diễn comeback hoành tráng tại khu vực cung Gyeongbok (Cảnh Phúc) và quảng trường Gwanghwamun (Quang Hóa Môn) ở Seoul vào cuối tháng 3 tới của Đoàn thiếu niên chống đạn (BTS), nhóm nữ Blackpink cũng sẽ “nhuộm hồng” Bảo tàng quốc gia Hàn Quốc (quận Yongsan, Seoul) từ cuối tháng 2 này.





Theo giới âm nhạc ngày 12/1, Blackpink sẽ hợp tác với Bảo tàng quốc gia Hàn Quốc thực hiện dự án quy mô lớn từ ngày 26/1-8/2 nhân dịp phát hành album mini mới “DEADLINE” (27/2), đánh dấu sự trở lại sau 3 năm 5 tháng. Được biết, Blackpink là nghệ sĩ K-pop đầu tiên thực hiện hợp tác chính thức quy mô lớn với Bảo tàng quốc gia. Đây là trường hợp tiêu biểu cho việc mở rộng tầm ảnh hưởng toàn cầu của nhóm nhạc trong các lĩnh vực âm nhạc, thời trang, quảng cáo sang cả việc quảng bá di sản văn hóa truyền thống Hàn Quốc.





Các thành viên Blackpink sẽ tham gia thuyết minh bằng giọng nói (audio docent) cho 8 di vật tiêu biểu của Bảo tàng quốc gia Hàn Quốc. Công chúng sẽ được lắng nghe phần giới thiệu về những di vật đại diện cho Hàn Quốc qua giọng nói của các ngôi sao K-pop. Ngoài ra, bên ngoài Bảo tàng quốc gia cũng sẽ được thắp sáng bằng sắc hồng, màu biểu trưng của Blackpink.





Bên cạnh đó, một ngày trước ngày phát hành album “DEADLINE”, tại khu vực tấm bia đá lăng mộ Quảng Khai Thổ Thái Vương “Gwanggaetodaewangneungbi” ở sảnh chính “Con đường lịch sử” của bảo tàng sẽ diễn ra phiên nghe trước (listening session) ca khúc mới. Quảng Khai Thổ Thái Vương là vị vua của vương triều Goguryeo (khoảng năm 107 TCN - năm 668 SCN) trên bán đảo Hàn Quốc.





Mặt khác, BTS sẽ comeback với album phòng thu thứ 5 “ARIRANG” vào tháng 3 và lựa chọn quảng trường Gwanghwamun, được xem là “trái tim của Hàn Quốc”, làm địa điểm cho buổi biểu diễn quy mô lớn vào ngày 21/3. Nhóm dự kiến xuất phát từ bên trong cung Gyeongbok, đi qua Gwanghwamun, khu vực Woldae (Nguyệt Đài), sau đó biểu diễn trên sân khấu đặt tại điểm đầu phía Bắc của quảng trường Gwanghwamun.





Công ty quản lý BigHit Music cho biết tên album “ARIRANG” mang ý nghĩa biểu tượng to lớn, vì vậy công ty và nhóm muốn tổ chức sân khấu đầu tiên tại một không gian đại diện cho Hàn Quốc. Dù buổi biểu diễn còn hơn một tháng nữa mới diễn ra, người hâm mộ toàn cầu đã sớm thể hiện sự quan tâm lớn tới cung Gyeongbok và Gwanghwamun trên mạng xã hội. Cảnh sát Hàn Quốc cũng dự đoán buổi công diễn của BTS tại quảng trường Gwanghwamun và khu vực trung tâm lân cận có thể đón tới khoảng 260.000 người.