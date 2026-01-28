Đôi nét về vũ điệu xua đuổi tà ma dịch bệnh Cheoyongmu

Truyền rằng Cheoyong là một trong bảy người con của Long vương, làm quan trong triều đình và lập gia đình cùng một người con gái xinh đẹp. Tuy nhiên, do tính ham vui nên hễ màn đêm buông xuống là Cheoyong lại ra ngoài hòa mình vào niềm đam mê của lời ca cùng điệu múa. Một hôm về đến nhà, Cheoyong phát hiện ra Yeokshin, thần gieo rắc dịch bệnh đang ngủ với vợ mình. Thay vì nổi cơn tam bành, Cheoyong lại nhảy múa ca hát. Trước lòng khoan dung của Cheoyong, Yeokshin đã xấu hổ quỳ rạp xin tạ tội và hứa là từ đó trở đi sẽ không xuất hiện ở bất cứ nơi nào mà Cheoyong có mặt. Từ đó trở đi, người đời vẽ tranh Cheoyong dán lên cửa ra vào để xua đuổi tà ma. Đã hơn 1000 năm trôi qua, nhưng vũ điệu mà Cheoyong nhảy múa thuở đó vẫn được lưu truyền và trở thành một vũ điệu cung đình.





Vũ điệu Cheoyong do 5 vũ công mặc sắc phục và đeo mặt nạ Cheoyong trình diễn, đại diện cho 5 hướng Đông, Tây, Nam, Bắc và trung tâm. Mặt nạ Cheoyong có chiếc mũi to, trên đầu treo những quả đào mang ý nghĩa xua đuổi tà ma bệnh dịch. Sắc phục của 5 vũ công bao gồm, màu xanh tượng trưng cho phía Đông, trắng là phía Tây, đỏ là phía Nam, đen là phía Bắc và vàng là trung tâm. 5 sắc màu này được gọi là "ngũ phương sắc" và vũ điệu Cheongyong còn được gọi là "ngũ phương Cheoyong". Ở đây, ngoài ý nghĩa chỉ 5 phương hướng, "ngũ phương" còn có nghĩa là cho dù tà ma tạp quỷ có ở đâu đi chăng nữa thì cũng sẽ bị bài trừ. Trong cung đình, vào những dịp trọng đại, các vũ công thường múa vũ điệu hạc và vũ điệu hoa sen. Và khi gần tới Tết Nguyên đán, các vũ công còn múa vũ điệu Cheoyong để xua đuổi tà ma tạp quỷ.





* Khúc hát "Jihwa Jotso" (Hoa thật đẹp) / nhóm nhạc hỗn hợp truyền thống Noh Ol Ryang

* Nhạc phẩm đệm trong vũ điệu Cheoyonng / dàn chính nhạc Trung tâm âm nhạc truyền thống quốc gia Hàn Quốc