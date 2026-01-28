Người hâm mộ có thể xem trực tiếp hai chặng concert Hàn Quốc và Nhật Bản của BTS tại rạp phim

ⓒ Big Hit Music

Công ty giải trí BigHit Music cho biết hai đêm concert thuộc tour diễn “BTS World Tour ‘Arirang’” của nhóm nam Đoàn thiếu niên chống đạn (BTS) diễn ra tại thành phố Goyang (tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc) vào ngày 11/4 và Tokyo (Nhật Bản) vào ngày 18/4 sẽ được phát trực tiếp dưới hình thức Live Viewing. Live Viewing là dịch vụ truyền tải hình ảnh và âm thanh trực tiếp theo thời gian thực của một sự kiện (như concert, trận đấu) từ địa điểm thực tế đến một nơi khác, thường là các rạp chiếu phim hoặc nền tảng trực tuyến.





BTS sẽ khởi động world tour quy mô lớn với tổng cộng 82 buổi diễn tại 34 thành phố, bắt đầu từ Goyang vào ngày 9/4, trong đó hai chặng khởi đầu tại Hàn Quốc và Nhật Bản đang nhận được sự quan tâm nồng nhiệt từ fan âm nhạc. Live Viewing lần này sẽ được tổ chức tại hơn 3.500 rạp chiếu ở 75 quốc gia và khu vực trên toàn cầu. Do chênh lệch múi giờ, một số nơi sẽ phát sóng trễ; số lượng quốc gia/khu vực và rạp chiếu dự kiến còn tiếp tục tăng thêm. Vé sẽ được mở bán từ 10 giờ sáng ngày 25/2.





Nhóm đã “cháy vé” nhanh chóng hàng loạt buổi diễn trong tour Bắc Mỹ và châu Âu với tổng cộng 41 buổi, trở thành nghệ sĩ Hàn Quốc đầu tiên tổ chức concert solo tại các sân vận động lớn ở các nước như Mỹ, Bỉ, Đức. Đặc biệt, buổi diễn tại sân vận động Tottenham Hotspur (London, Anh) lập kỷ lục về tỷ lệ lấp đầy ghế cao nhất trong lịch sử các concert tổ chức tại đây.





Trong khi đó, BTS sẽ phát hành album phòng thu thứ 5 “ARIRANG” vào 1 giờ chiều ngày 20/3 (theo giờ Hàn Quốc). Album được kỳ vọng sẽ truyền tải trọn vẹn hình ảnh “BTS của hiện tại”, chạm đến sự đồng cảm của người hâm mộ toàn cầu. Từ ngày phát hành album đến ngày 12/4, dự án trải nghiệm đô thị “BTS The City Arirang Seoul” cũng sẽ được tổ chức. Đây là nội dung trải nghiệm kết hợp giữa âm nhạc và truyền thông, với các sắp đặt nghệ thuật hòa vào cảnh quan đô thị, triển khai tại nhiều địa điểm ở Seoul.