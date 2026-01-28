Yang Hyun-suk tìm kiếm tân binh thế hệ tiếp theo sau BigBang và Blackpink

Trong video teaser, hình ảnh thời thực tập sinh của các nhóm nhạc như TREASURE và BabyMonster được hé lộ, thu hút sự chú ý của người hâm mộ. Dù lý do gia nhập YG và quyết tâm của mỗi nghệ sĩ khác nhau, điểm chung là niềm ngưỡng mộ dành cho các đàn anh đàn chị cùng niềm tin mạnh mẽ vào triết lý “lấy thực lực làm gốc” của YG.

Công ty giải trí YG Entertainment ngày 13/2 đã tiếp tục tung teaser cho dự án tuyển chọn toàn cầu “2026 YG Special Audition : Go! Debut”, đẩy cao sức nóng cho chiến dịch tìm kiếm những “viên ngọc thô” có tiềm năng về âm nhạc trên toàn cầu.

Đây cũng là dịp để công chúng nhìn rõ hơn tiêu chí tuyển chọn nghệ sĩ và ưu tiên hàng đầu trong chiến lược đào tạo ngôi sao âm nhạc của YG. Đặc biệt, đợt tuyển chọn này gây chú ý khi Tổng sản xuất âm nhạc Yang Hyun-suk trực tiếp tham gia vòng sơ tuyển đầu tiên để kiểm chứng năng lực của thí sinh. Thay vì chỉ đánh giá qua hồ sơ hay thành tích, ông muốn tự mình quan sát và cảm nhận tiềm năng của thí sinh bằng “con mắt nghề” đã tạo nên nhiều ngôi sao toàn cầu nhằm tìm ra thế hệ idol tiếp nối thành công của những nghệ sĩ tiêu biểu của YG. Trước đó, YG từng áp dụng triết lý tuyển chọn tương tự để cho ra mắt loạt nghệ sĩ hàng đầu như BigBang, 2NE1, Blackpink.





Đại diện YG cho biết lần audition này tập trung hoàn toàn vào thực lực và tố chất ngôi sao, đồng thời kêu gọi các tài năng trẻ gia nhập và đồng hành cùng YG trong tương lai.





Việc đăng ký tham gia chương trình tuyển chọn nói trên kéo dài đến ngày 28/2. Đối tượng đăng ký là thí sinh sinh từ năm 2007-2015, không phân biệt giới tính và quốc tịch. Người đăng ký tham gia chỉ cần chọn một lĩnh vực thế mạnh (ca hát, rap, nhảy, visual hoặc năng khiếu) và nộp video dưới 1 phút màn thể hiện của bản thân. Thông tin chi tiết được cập nhật trên trang web YG Audition và các kênh mạng xã hội chính thức của YG.