Nhóm Cố vấn chị gái 365 nâng đỡ hành trình nhập tịch Hàn Quốc cho phụ nữ nhập cư kết hôn

Giữa nhịp sống bận rộn của tỉnh Bắc Jeolla (Hàn Quốc), Nhóm Cố vấn Chị gái 365 (365 언니 멘토단) hoạt động như một mô hình hỗ trợ cộng đồng âm thầm nhưng bền bỉ suốt 365 ngày trong năm. Đây là điểm tựa quan trọng cho nhiều phụ nữ nhập cư kết hôn trong đó có đông đảo cô dâu Việt đang trên hành trình hòa nhập và xin quốc tịch Hàn Quốc.





Đồng hành cùng mô hình này ngay từ những ngày đầu là chị Nguyễn Thị Kim Hương (tên Hàn là Lee Hye-jin), một cô dâu Việt và cũng là Cố vấn xuất sắc nhất hạng mục Hỗ trợ xin quốc tịch năm 2025. Xuất phát từ chính trải nghiệm cá nhân, từng loay hoay giữa hai con đường xin quốc tịch, từng cảm thấy cô độc vì thiếu thông tin và người hướng dẫn, Kim Hương chọn quay trở lại để trở thành “chị gái” của những người đi sau. Trong vai trò mentor 1:1 rồi 1:3, chị không chỉ hỗ trợ ôn thi quốc tịch, chuẩn bị hồ sơ, mà còn giúp các mentee (người được tư vấn) xây dựng lại sự tự tin và cảm giác chủ động với cuộc sống của mình. Sau ba năm đồng hành, Kim Hương đã trực tiếp hỗ trợ 7 trường hợp, trong đó 4 người đã đậu quốc tịch. Với chị, thành công không chỉ nằm ở kết quả đậu hay trượt, mà ở việc các cô dâu Việt hiểu rõ quyền lợi và nghĩa vụ của mình, cũng như không còn thấy đơn độc trên hành trình hòa nhập.





Mời quý vị cùng Khuê gặp gỡ chị Kim Hương để lắng nghe câu chuyện rất ấm áp về sự đồng hành và sẻ chia nơi đất khách.