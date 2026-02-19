Ateez lập kỷ lục doanh số cao nhất tại Mỹ với album mini thứ 13

ⓒ KQ Entertainment

Trang âm nhạc uy tín Billboard (Mỹ) ngày 15/1 công bố bài dự báo bảng xếp hạng album chính “Billboard 200”, trong đó album mini thứ 13 của nhóm nhạc nam Ateez mang tên “GOLDEN HOUR : Part.4” (phát hành ngày 6/1) đã xuất sắc giành vị trí số 3.





Với tác phẩm lần này, Ateez đã đạt doanh số 195.000 bản bán ra cùng 5.000 số lượt phát trực tuyến quy đổi thành doanh số bán album (SEA), nâng tổng doanh số tuần đầu lên khoảng 200.000 bản. Thành tích này vượt xa kỷ lục trước đó của album mini thứ 11 từng đứng đầu “Billboard 200” với 179.000 bản trong tuần đầu, qua đó giúp nhóm thiết lập mốc doanh số cao nhất tại Mỹ và đạt đỉnh cao mới trong sự nghiệp.





Đặc biệt, Ateez đã viết nên cột mốc đáng tự hào khi liên tiếp đưa 6 album từ album mini thứ 9 “THE WORLD EP.2 : OUTLAW” cho đến sản phẩm mới nhất lọt vào top 3 “Billboard 200”. Như vậy, tính tới hiện tại, nhóm sở hữu tổng 8 album từng góp mặt trong top 10 của bảng xếp hạng này, một thành tích ấn tượng.





Trong thời gian tới, Ateez dự kiến sẽ tiếp tục khuấy động làn sóng toàn cầu thông qua tour diễn thế giới “In Your Fantasy”. Tour diễn sẽ khởi động tại Singapore vào ngày 22/1, sau đó đi qua Australia, Philippines, Malaysia, Ma Cao và Thái Lan, hứa hẹn nối dài sức nóng của nhóm trên toàn cầu.