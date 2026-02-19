Sunghoon (Enhypen) được truyền thông quốc tế chú ý khi tham gia rước đuốc Olympic mùa đông

ⓒ BELIFT LAB

Nhiều hãng truyền thông quốc tế đồng loạt dành sự quan tâm lớn tới thành viên Sunghoon của nhóm nhạc nam Enhypen khi anh xuất hiện với tư cách người rước đuốc tại Thế vận hội mùa đông Milano Cortina 2026 (Ý) vào ngày 5/2 (giờ địa phương). Bên cạnh đó, hành trình từ vận động viên trượt băng nghệ thuật cho đến nghệ sĩ K-pop đại diện cho một sự kiện thể thao tầm cỡ thế giới của Sunghoon được nhiều hãng tin quốc tế khai thác.





Trang web chính thức của Thế vận hội olympic.com nhắc đến nam nghệ sĩ, một cậu bé từng xem Thế vận hội Vancouver (Canada) 2010 và đem lòng say mê với môn trượt băng nghệ thuật, nay đã “bước ra khỏi sân băng để biến cả thế giới thành sân khấu của mình”. Anh đã thắp lên bầu không khí sôi động tại Milan khi hoàn thành chặng rước đuốc, mở màn cho lễ hội thể thao mùa đông lớn nhất.





Trong cuộc phỏng vấn với trang web này, Sunghoon chia sẻ mình từng dành nửa cuộc đời để tập luyện cho Olympic nên cảm thấy vô cùng vinh dự khi trở lại sự kiện với tư cách một nghệ sĩ K-pop. Nam thần tượng cũng gợi ý ca khúc “Chaconne” của Enhypen làm nhạc nền cho một bài thi trượt băng, mô tả đây là bản nhạc mang sắc thái u tối gợi hình ảnh một con thiên nga đen nhưng vẫn nổi bật bởi giai điệu đẹp và tinh tế.





Tờ Thời báo New York (NYT) của Mỹ thì nhấn mạnh sức hút của Sunghoon tại Milan, cho biết nam thần tượng thu hút đám đông ở mọi nơi xuất hiện. Tờ nhật báo La Repubblica (Ý) và tạp chí ELLE (Mỹ) cũng lần lượt đưa tin và hình ảnh về khoảnh khắc rước đuốc cũng như phong cách thời trang, trang điểm của nam thần tượng, đánh giá diện mạo hoàn hảo của anh chàng hoàn toàn phù hợp với Thế vận hội mùa đông.





Với sự kiện lần này, Sunghoon cùng Enhypen đã tiếp tục cho thấy sức ảnh hưởng vượt ra ngoài âm nhạc, kết nối giữa K-pop và thể thao trên sân khấu toàn cầu của Olympic mùa đông Milano Cortina 2026.