Là con người từ hôm nay (Human from Today)





Tên tiếng Hàn: 오늘부터 인간입니다만

Thể loại: Phim truyền hình lãng mạn, kỳ ảo

Diễn viên: Kim Hye-yoon, Lomon, Lee Si-woo, Jang Dong-joo, Kim Tae-woo, Choi Seung-yoon

Đạo diễn: Kim Jung-kwon

Kịch bản: Park Chan-young, Cho Ah-young

Phát sóng lần đầu tại Hàn Quốc: 16/01/2026 ~

Số tập dự kiến: 12 tập





Giới thiệu:

Một câu chuyện tình lãng mạn kỳ ảo giữa một cửu vĩ hồ gen Z không muốn làm người và một người phàm yêu bản thân cực độ.





Eun-ho, diễn viên Kim Hye-yoon

Là hồ ly chín đuôi đến từ núi Myohyang (Diệu Hương), không biết Eun-ho sinh ra khi nào, đã sống chính xác bao lâu. Từ một hồ ly nhỏ bé, cô dần trở thành linh vật và suốt hàng trăm năm tu luyện với khát vọng duy nhất là trở thành con người. Khi chỉ cần tu thêm một chút và tích thêm công đức là có thể thành người, Eun-ho gặp một loạt biến cố và đã thay đổi suy nghĩ. Cô tự hỏi vì sao mình phải trở thành một con người tầm thường, không có năng lực, rồi sẽ già đi, bệnh tật và cuối cùng là chết. Con người gọi cửu vĩ hồ là yêu quái, nhưng thực chất cửu vĩ hồ gần với tiên hơn, giống như một dạng thần tiên cấp thấp. Vì vậy việc cô cố gắng trở thành con người quả thật là điều kỳ lạ. Từ đó Eun-ho sống theo một sự cân bằng vừa đủ, không làm điều ác lớn nhưng cũng tránh cả những việc thiện nhỏ, tích lũy tài sản thay vì công đức. Đúng lúc ấy, cuộc đời cô bắt đầu rối loạn khi vướng vào Kang Si-yeol.





Kang Si-yeol, diễn viên Lomon

Kang Si-yeol là một cầu thủ bóng đá rắc rối, anh không phù hợp với lối chơi tập thể nhưng lại sở hữu năng lực áp đảo đủ để mang về cúp vô địch ngay cả trong một đội bóng thấp hạng. Tài năng ấy không phải tự nhiên mà có, bởi trong các giải đấu châu Âu đầy khắc nghiệt, Si-yeol là cầu thủ khắc nghiệt nhất. Mọi khoảnh khắc của anh chỉ xoay quanh việc thi đấu và chuẩn bị để thi đấu tốt hơn. Anh được xem là hiện thân của kỷ luật và kẻ nghiện luyện tập. Khi đồng đội tụ tập sau giờ tập, Si-yeol luôn ở nhà nghỉ ngơi để dành thời gian hồi phục cơ. Dù là ngôi sao thể thao hàng đầu, cuộc sống của Kang Si-yeol không hề hào nhoáng, chỉ lặp lại giữa thi đấu, tập luyện và nghỉ ngơi. Rồi một ngày, tấm danh thiếp của người phụ nữ ấy lại xuất hiện trước mắt anh sau 9 năm.





Geum-ho, diễn viên Lee Si-woo

Cũng là một cửu vĩ hồ, Geum-ho từng có mối duyên với Eun-ho trong quá khứ. Lý do Eun-ho quyết định không trở thành con người chính là vì cô đã tận mắt chứng kiến Geum-ho, người cô từng xem là gia đình, sau khi trở thành con người đã sống một cuộc đời bất hạnh rồi chết đi.





Hyun Woo-seok, diễn viên Jang Dong-joo

Hyun Woo-seok từng là tài năng bóng đá trẻ của đội tuyển quốc gia lứa tuổi thiếu niên. Tuy nhiên sau khi ra mắt chuyên nghiệp, anh chỉ duy trì thành tích ở các giải hạng ba và hạng 4 trước khi bị đội bóng thông báo chấm dứt hợp đồng. Có thể nói anh là một cầu thủ thất bại. Nhưng trước đó, Woo-seok thực sự là một cầu thủ đặc biệt. Sau khi đeo băng đội trưởng U-16 và ghi bàn, anh nhận được hàng loạt lời mời từ các câu lạc bộ lớn ở châu Âu. Rồi Woo-seok gặp tai nạn đúng vào thời điểm đó. Anh luôn tin rằng với nỗ lực, không gì là không thể vượt qua và thất bại chỉ là nền tảng cho sự trưởng thành. Nhưng sau vụ tai nạn, Woo-seok đã phải cấy nhiều đinh nẹp vào đầu gối, đánh mất toàn bộ giai đoạn quan trọng nhất cho quá trình hồi phục chức năng. Khi ấy anh nhận ra trên đời có những thử thách không thể vượt qua và những nỗi thất vọng không thể lý giải. Từ đó, anh bắt đầu tò mò về một cuộc sống khác, không phải sống lay lắt từng ngày như mình, như Kang Si-yeol.