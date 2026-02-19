Trà và cà phê ở Bắc Triều Tiên

Việc trồng trà ở Bắc Triều Tiên bắt đầu từ thập niên 1980 dưới thời Chủ tịch Kim Nhật Thành (Kim Il-sung). Dù việc trồng trà nơi đây từng gặp khó khăn một khoảng thời gian dài do vấn đề thời tiết lạnh giá, từ năm 2008, miền Bắc đã trồng trà thành công tại các vùng có nhiệt độ thấp hơn như huyện Kangryong (tỉnh Nam Hwanghae) và huyện Kosong (tỉnh Kangwon). Việc trồng trà sau đó dần được tiến hành theo hướng công nghiệp hóa và mở rộng quy mô dưới thời Chủ tịch Uỷ ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un.





Bắc Triều Tiên có nhiều thương hiệu trà, tiêu biểu nhất là trà Unjong (Ân Tình). Từ sau năm 2012, các quán trà Unjong dần được mở rộng khắp các con phố ở Bình Nhưỡng, đóng vai trò trong việc phổ cập văn hóa pha trà. Ngoài ra, ở miền Bắc, trà được quảng bá như “thuốc vạn năng” và việc chính quyền tích cực khuyến khích uống trà được đánh giá là nhằm bù đắp tình trạng thiếu dược phẩm và xây dựng hình ảnh lãnh đạo yêu thương người dân.





Song song với đó, cà phê dù từng bị xem là “hương vị của chủ nghĩa tư bản”, cũng dần trở thành thức uống được ưa chuộng trong bối cảnh xã hội và kinh tế miền Bắc biến đổi. Đặc biệt, Bình Nhưỡng chủ động quảng bá văn hóa cà phê như biểu tượng cho một “quốc gia xã hội chủ nghĩa văn minh”, thông qua việc đưa quán cà phê vào các nhà hàng khách sạn lớn, áp dụng thiết kế mô phỏng phong cách phương Tây và vận hành thương hiệu cà phê riêng như “Mirae Reserve”. Các quán cà phê này được cho là vừa để thu hút nguồn tiền của tầng lớp giàu có, vừa phục vụ mục tiêu tuyên truyền của chế độ.