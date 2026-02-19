Taemin trở thành nghệ sĩ K-pop đầu tiên tham gia sê-ri biểu diễn toàn cầu của Amazon Music

ⓒ Big Planet Made Ent.

Công ty giải trí Big Planet Made Entertainment ngày 18/2 xác nhận thành viên SHINee kiêm nghệ sĩ solo Taemin sẽ trở thành nghệ sĩ K-pop đầu tiên góp mặt trong sê-ri biểu diễn toàn cầu “In the Paint” (Amazon Music presents: In the Paint).





“In the Paint” là một chuỗi chương trình biểu diễn do Amazon Music thực hiện trong khuôn khổ chương trình hậu trận đấu Giải đấu bóng rổ chuyên nghiệp NBA (Mỹ), kết hợp giữa bóng rổ và âm nhạc với sân khấu đặt ngay bên cạnh sân thi đấu. Trước Taemin, chương trình từng quy tụ nhiều tên tuổi quốc tế như bộ đôi Clipse, rapper Nas và nam ca sĩ YG.





Việc Taemin được lựa chọn tham gia không chỉ đánh dấu bước tiến mới của nam nghệ sĩ tại thị trường Mỹ mà còn cho thấy sức ảnh hưởng ngày càng lớn của K-pop trên các sân khấu quốc tế. Với danh xưng “idol của các idol”, anh nổi tiếng nhờ khả năng biểu cảm tinh tế và tài năng trình diễn vượt trội.





Trước đó, nam ca sĩ đã tổ chức thành công concert solo tại Las Vegas (Mỹ), đồng thời xuất hiện trên các chương trình như talkshow “The Kelly Clarkson Show” và sân khấu biểu diễn trực tiếp “Global Spin Live” của Bảo tàng Grammy, tiếp tục mở rộng hoạt động toàn cầu.





Đặc biệt, vào tháng 4 tới, Taemin sẽ biểu diễn tại Lễ hội âm nhạc và nghệ thuật thung lũng Coachella (Coachella Valley Music and Arts Festival), hứa hẹn đánh dấu một cột mốc quan trọng trong sự nghiệp quốc tế của nam idol.