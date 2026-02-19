Stray Kids và Seventeen tiếp tục giữ chuỗi trong bảng xếp hạng “Nghệ sĩ toàn cầu” của IFPI

ⓒ JYP Entertainment

Liên đoàn Công nghiệp ghi âm quốc tế (IFPI) ngày 19/2 (giờ địa phương) đã công bố bảng xếp hạng “Nghệ sĩ toàn cầu” (Global Artist Chart) năm 2025. Trong đó, nhóm nhạc nam Stray Kids xếp hạng hai, Seventeen đứng hạng 14, lần lượt góp mặt trong danh sách này 4 năm, 5 năm liên tiếp.





IFPI hàng năm tổng hợp bảng xếp hạng Top 20 Nghệ sĩ toàn cầu dựa trên doanh số album vật lý, lượt tải nhạc số và số liệu phát trực tuyến (streaming) trên toàn thế giới. Năm nay, nữ ca sĩ Taylor Swift đứng đầu bảng (lần thứ 6), theo sau là rapper Drake ở vị trí thứ ba và ca nhạc sĩ The Weeknd hạng 4.



Trong danh sách nói trên, Stray Kids là nghệ sĩ K-pop duy nhất lọt top 10 năm nay. Nhóm lần đầu vào top 10 năm 2022 với hạng 7, sau đó lần lượt đạt hạng 3 (2023), hạng 5 (2024) và năm nay vươn lên hạng 2, thành tích cao nhất trong sự nghiệp. Năm qua, các anh chàng đã gây chú ý khi trở thành nhóm K-pop đầu tiên đạt 8 lần liên tiếp giành vị trí “Quán quân” trên bảng xếp hạng album chính “Billboard 200” của trang âm nhạc uy tín Billboard (Mỹ), đồng thời hoàn tất tour diễn quy mô lớn nhất của nhóm mang tên “dominATE”.





Nhóm Seventeen lần đầu góp mặt trong “Nghệ sĩ toàn cầu” của IFPI năm 2021 ở vị trí thứ 9 và duy trì thứ hạng liên tục suốt 5 năm. Năm ngoái, nhóm từng vươn lên hạng 3. Chỉ có Seventeen và Đoàn thiếu niên chống đạn (BTS) là hai nghệ sĩ K-pop duy nhất duy trì 5 năm liên tiếp trên bảng xếp hạng này tính đến thời điểm hiện tại. BTS từng hai lần đứng đầu vào các năm 2020 và 2021. Năm vừa qua, Seventeen đã phát hành tổng cộng 4 album, gồm album phòng thu thứ 5 “HAPPY BURSTDAY”, đĩa đơn thứ hai của nhóm nhỏ (unit) BSS (gồm Seungkwan, Dokyeom, Hoshi) là “TELEPARTY”, đĩa đơn đầu tay của unit Hoshi X Woozi “BEAM” và album mini đầu tay của unit CxM (gồm S.Coups và Mingyu) “HYPE VIBES”.