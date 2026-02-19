Shim Eun-kyung lấn sân sang sân khấu kịch sau giải Nữ chính xuất sắc ở cả Hàn Quốc và Nhật Bản

ⓒ YONHAP News





Công ty quản lý PanPare ngày 19/2 xác nhận nữ diễn viên Shim Eun-kyung sẽ tham gia diễn xuất trong vở kịch mới “Vanya Ajae” (Cậu Vanya) của Nhà hát quốc gia Hàn Quốc, đảm nhận vai Seo Eun-hee (Sonya) và chính thức thử sức với sân khấu kịch tại nước nhà. Sau khi chứng minh tài năng diễn xuất vượt trội bằng việc giành giải Nữ chính xuất sắc tại cả Hàn Quốc và Nhật Bản, việc Shim Eun-kyung chọn kịch nói làm bước đi tiếp theo đang thu hút sự quan tâm lớn từ giới sân khấu và điện ảnh.





Vở kịch “Vanya Ajae” do Nhà hát quốc gia Hàn Quốc dàn dựng dựa trên tác phẩm “Dyadya Vanya” (Cậu Vanya) của nhà văn vĩ đại người Nga Anton Chekhov, được chuyển ngữ và dàn dựng theo cảm xúc, bối cảnh Hàn Quốc. Tác phẩm miêu tả sự phi lý của cuộc đời và số phận con người bằng sắc thái vừa da diết vừa mang màu sắc hài kịch dựa trên nguyên tác từ thế kỷ XIX, đồng thời kết nối giá trị kinh điển với hiện thực cuộc sống đương đại.





Trong vở kịch, Shim Eun-kyung vào vai Seo Eun-hee (Sonya), cháu gái của nhân vật Park I-bo (Vanya) do diễn viên Cho Seong-ha thủ vai. Seo Eun-hee là nhân vật sống chân thành, cần mẫn, mang trong mình mối tình đơn phương đau đớn cùng mặc cảm ngoại hình. Shim Eun-kyung được kỳ vọng sẽ thể hiện chiều sâu nội tâm của nhân vật bằng cảm xúc tinh tế riêng.





Nữ diễn viên Shim Eun-kyung chia sẻ diễn xuất vẫn luôn là thử thách mới mẻ mỗi lần tiếp cận một tác phẩm mới; việc đứng trên sân khấu, trực tiếp cảm nhận hơi thở khán giả vừa khiến cô háo hức, vừa mang lại cảm giác trách nhiệm nặng nề. Nữ diễn viên bày tỏ mong muốn chuẩn bị thật nghiêm túc để mang đến cho khán giả những rung động sâu sắc.





Vở kịch còn quy tụ dàn diễn viên gạo cội như Son Sook, Nam Myung-ryeol, Ki Joo-bong, Jung Kyung-soon. Vở “Vanya Ajae” sẽ được công diễn từ ngày 22-31/5 tại Nhà hát Haeoreum của Nhà hát quốc gia Hàn Quốc.