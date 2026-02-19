Chia sẻ giá trị nhân văn qua âm nhạc truyền thống Hàn Quốc

Vua Sejong (Thế Tông) là đời vua thứ 4 của vương triều Joseon (thế kỷ XIV-XIX) trên bán đảo Hàn Quốc. Năm 1443, bất chấp sự phản đối kịch liệt của các phe phái trong triều đình, vua Sejong vẫn cho tiến hành sáng tạo ra bảng chữ cái tiếng Hàn Hangeul. Sau đó ba năm, nguyên lý và mục đích của việc tạo ra chữ viết Hangeul đã được nêu ra một cách chi tiết qua cuốn “Hunminjeongeum Haerye”(Huấn dân chính âm giải lệ). Trong cuốn sách này, vua Sejong đã giải thích rõ lý do vì sao đã sử dụng chữ Hán của người Trung Quốc rồi mà vẫn cần phát minh ra chữ viết riêng của dân tộc. Trích lục này có đoạn “Tiếng nói của nước ta khác với tiếng nói của Trung Quốc nên chữ viết không giống nhau. Vì thế mà bàn dân thiên hạ nói được nhưng lại không hiểu hết được con chữ. Ta thấy mà đau xót trong lòng. Nay ta làm ra 28 con chữ cho tất thảy mọi người dễ làm quen, dễ sử dụng trong đời sống thường nhật.”





Ở Mỹ, món “Hot dog” là loại bánh mì dài kẹp xúc xích và rau. Còn món Hog dog ở Hàn Quốc lại là xúc xích xiên que, được bọc 1 lớp bột dày, rán vàng ươm, thơm nức mũi và rắc chút đường kính khi ăn thì không có câu chữ nào có thể diễn tả được hương vị mà món ăn đem lại. Gần đây, ngoài xúc xích, người Hàn Quốc còn dùng phô mai hay bánh bột gạo Tteok làm bánh kẹp Hot dog. Cùng 1 tên gọi nhưng ở 2 quốc gia, Hot dog là 2 món ăn hoàn toàn khác nhau. Dạo gần đây, Hot dog kiểu Hàn đang trở nên rất nổi tiếng ở Mỹ. Nghe nói, trong giờ ăn trưa, người dân ở New York còn xếp hàng dài chờ mua khoai lang nướng kiểu Hàn Quốc có tên gọi là Gungoguma. Khoai lang nướng nóng hổi, ngọt lịm thường được người Hàn Quốc ăn cùng với kimchi cải thảo muối chín. Giờ thì người châu Âu cũng đã quen thuộc với món dưa muối cải thảo kimchi mát lạnh, giòn sần sật và tốt cho sức khoẻ. Khi nhắc đến khoai lang nướng Gungoguma, người Hàn Quốc cũng sẽ liên tưởng ngay tới hạt dẻ nướng Gunbam. Trong những ngày đông giá rét, hơi ấm của túi hạt dẻ nướng Gunbam mà các ông bố tất tưởi mua về trên đường tan sở và dúi vào tay các con là hình ảnh đã đi sâu vào tiềm thức của người Hàn. Có lẽ, tới một lúc nào đó, người Hàn Quốc sẽ có thể chia sẻ với bạn bè năm châu cả những ký ức đầy chất nhân văn gắn liền với các món ăn của mình.





* Khúc hát "Gunbam Taryeong" (Khúc hát hạt dẻ nướng) / nghệ sĩ Kim Yong-woo

* Nhạc phẩm Yeominrak (Dự dân lạc) / dàn chính nhạc Trung tâm âm nhạc truyền thống quốc gia Hàn Quốc