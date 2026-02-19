Ca sĩ Han Sara và một năm bứt phá trên con đường nghệ thuật tại Việt Nam

Ngày 6/1 vừa qua tại Seoul, lễ trao giải Giải thưởng thương hiệu hàng đầu Hàn Quốc 2026 (2026 Korea First Brand Award, 대한민국 퍼스트브랜드 대상) đã xướng tên nữ ca sĩ Han Sara ở hạng mục Nữ ca sĩ dẫn dắt xu hướng (Female Vocalist to Lead). Giải thưởng do người tiêu dùng bình chọn này không chỉ ghi nhận một năm bứt phá của Han Sara, mà còn mang ý nghĩa đặc biệt khi được trao tại chính quê hương nơi cô sinh ra, nhưng cho thị trường Việt Nam, nơi nữ ca sĩ đã gắn bó và trưởng thành suốt hơn một thập kỷ qua.





Sinh ra tại Hàn Quốc và lớn lên ở Việt Nam, Han Sara từng trải qua những năm tháng loay hoay đi tìm bản sắc của mình trong âm nhạc. Có giai đoạn, cô gần như “đóng băng” vì chưa tìm được hướng đi riêng. Chính khoảng lặng đó đã giúp nữ ca sĩ học cách kiên nhẫn với bản thân, để rồi đến năm 2025, mọi thứ bắt đầu “khớp lại”, từ sự gần gũi hơn với khán giả qua chương trình “Em xinh say hi”, cho đến dự án âm nhạc mang tính bước ngoặt Unfrozen. Đĩa mở rộng (EP) Unfrozen không chỉ đánh dấu sự trở lại, mà còn là lời tự sự về hành trình giải phóng chính mình. Đặc biệt, ca khúc “Do anh si” với sự kết hợp nhạc cụ truyền thống Việt-Hàn đã trở thành biểu tượng cho chính con đường nghệ thuật của cô: đứng ở điểm giao thoa giữa hai nền văn hóa, nhưng mang một tiếng nói rất riêng.





Hãy cùng lắng nghe Han Sara chia sẻ về hành trình âm nhạc và những bước bứt phá trong năm vừa qua nhé!