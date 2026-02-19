Dự báo cuộc cạnh tranh sôi động giữa các nhóm nữ tiêu biểu của nhiều thế hệ K-pop từ cuối tháng 2

ⓒ SM Entertainment, STARSHIP Entertainment





Cuối tháng 2 này, các nhóm nhạc nữ đại diện cho nhiều thế hệ Kpop như Blackpink, IVE và Hearts2Hearts sẽ phát hành sản phẩm mới, dự báo một cuộc cạnh tranh đầy “khốc liệt” trên các bảng xếp hạng âm nhạc.





Sau khi ẵm trọn 9 giải thưởng tân binh trong năm vừa qua, nhóm nhạc Hearts2Hearts sẽ có màn comeback với đĩa đơn mới “Rude!” phát hành ngày 20/2, cho thấy đà tăng trưởng đáng chú ý. Ca khúc mới thể hiện hình ảnh mạnh mẽ, cá tính, với thông điệp phá vỡ những khuôn mẫu sẵn có. Là gương mặt tiêu biểu của nhóm nhạc thế hệ thứ 5, các cô nàng theo đuổi phong cách trẻ trung, nổi loạn, thể hiện quyết tâm xây dựng màu sắc riêng dù trong bối cảnh cạnh tranh với các nhóm đàn chị.





Bên cạnh đó, nhóm nữ thế hệ 4 IVE sẽ phát hành album phòng thu thứ hai mang tên “Revive+”. Trước đó, nhóm đã ra mắt ca khúc phát hành trước “Bang Bang”, gây chú ý với hình tượng như những nhân vật chính trong phim cao bồi miền viễn Tây. Trong album lần này, IVE mở rộng thế giới quan sang hình tượng “kẻ ngoài vòng pháp luật giữa đô thị”, chuyển hướng câu chuyện đặt trọng tâm vào cá nhân như trước đây sang góc nhìn “chúng ta”, cho thấy sự đồng hành và tinh thần đoàn kết tập thể.





Không bỏ lỡ cuộc đua, Blackpink ngày 27/2 tới sẽ cho ra mắt album mini thứ ba “Deadline”. Đây là sản phẩm với đội hình đầy đủ đầu tiên của nhóm sau 3 năm 5 tháng. Đặc biệt, thông tin các cô nàng “đen-hồng” hợp tác với Bảo tàng quốc gia Hàn Quốc (Seoul) để thực hiện hoạt động quảng bá nhân dịp phát hành album cũng đang khiến người hâm mộ vô cùng háo hức. Công chúng sẽ được lắng nghe phần giới thiệu về những di vật đại diện cho Hàn Quốc qua giọng nói của các thành viên Blackpink. Bên ngoài Bảo tàng quốc gia cũng sẽ được thắp sáng bằng màu biểu trưng của nhóm. Sau khi các thành viên đạt được nhiều thành tựu mang tầm cỡ quốc tế với những hoạt động cá nhân, màn tái hợp lần này của nhóm nữ thế hệ ba thu hút không ít sự quan tâm lớn từ công chúng cả trong và ngoài nước.