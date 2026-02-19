NCT ra mắt unit mới JNJM

ⓒ SM Entertainment





Nhóm nhạc nam NCT sẽ cho ra mắt nhóm nhỏ (unit) mới mang tên “JNJM” gồm hai thành viên Jeno và Jaemin. JNJM sẽ phát hành album mini đầu tay “Both Sides” vào ngày 23/2 tới.





Album “Both Sides” gồm 6 ca khúc, lấy chủ đề “hai mặt đối lập” thể hiện sự tương phản, hòa hợp giữa hai thành viên. Ca khúc chủ đề cùng tên là một bản hip-hop dance với âm thanh hiện đại hòa cùng nhịp trống, nơi giọng hát và rap đan xen trên nền nhạc giàu năng lượng, truyền tải thông điệp khác biệt chính là sức hút.





Concept cũng được xây dựng xoay quanh tính hai mặt thông qua hình ảnh và đoạn teaser đã đăng tải, khắc họa hai nhân vật ở ranh giới giữa sự đối lập và cùng tồn tại. Thiết lập bối cảnh hai thành viên vào ban ngày là những nhân viên văn phòng bình thường, ban đêm là đặc vụ bí mật tạo nên một bầu không khí hồi hộp gợi nhớ đến phim gián điệp tình báo, hé lộ một cách trực quan thế giới quan của nhóm.





Điều khiến nhóm nhỏ này trở nên đáng chú ý chính là mối liên kết đặc biệt giữa hai thành viên cùng tuổi Jeno và Jaemin, đã gắn bó với nhau hơn 10 năm kể từ những ngày còn là thực tập sinh đến khi ra mắt. Do đó, tình bạn cũng như tinh thần đồng đội vững chắc và sự ăn ý mà họ tích lũy trong suốt các hoạt động của NCT Dream được kỳ vọng sẽ thể hiện rõ nét trong màn ra mắt unit lần này, phô diễn rõ điểm mạnh khác biệt nhưng vẫn bổ trợ lẫn nhau.





Trước đó, bộ đôi từng gây chú ý với phim ngắn (short-form drama) “Wind Up” xoay quanh chủ đề trưởng thành gắn với bộ môn bóng chày ra mắt hồi tháng 1. Tác phẩm đạt hơn 5 triệu lượt xem sau 5 ngày, phần nào cho thấy sức hút trước phản ứng hóa học giữa hai thành viên.