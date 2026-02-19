Hearts2Hearts quyên góp hỗ trợ nữ thanh thiếu niên nhân kỉ niệm 1 năm ra mắt

ⓒ SM Entertainment

Tổ chức phi chính phủ về hợp tác phát triển quốc tế Gfoundation ngày 23/2 cho biết nhóm nhạc nữ Hearts2Hearts đã quyên góp 50 triệu won (khoảng 34.700 USD) dưới tên fandom S2U nhằm hỗ trợ các nữ thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn tại Hàn Quốc, nhân dịp kỷ niệm tròn 1 năm ra mắt.





Khoản quyên góp được thực hiện với mong muốn giúp các em gặp trở ngại trong việc mua sản phẩm vệ sinh do khó khăn kinh tế có thể sinh hoạt trong môi trường an toàn và lành mạnh hơn. Thông qua số tiền này, tổ chức Gfoundation dự kiến sẽ cung cấp các bộ kit vệ sinh gồm băng vệ sinh nhiều kích cỡ, dung dịch vệ sinh phụ nữ và túi chườm ấm cho các nữ thanh thiếu niên thuộc diện khó khăn, giúp các em có thể quản lý vệ sinh và sức khỏe ổn định trong kỳ kinh nguyệt.





Nhân dịp đặc biệt kỉ niệm 1 năm ra mắt, Hearts2Hearts mong muốn lan tỏa tình yêu đã nhận được từ người hâm mộ đến nhiều người hơn thông qua hoạt động ý nghĩa này. Nhóm đồng thời cũng khẳng định sẽ tiếp tục cùng người hâm mộ lan tỏa những giá trị tích cực trong tương lai. Hearts2Hearts trực thuộc công ty giải trí SM Entertainment, ra mắt ngày 24/2/2025 với đĩa đơn đầu tay “The Chase”. Ngày 20/2 vừa qua, nhóm tiếp tục phát hành đĩa đơn mới “Rude!” và đang hoạt động quảng bá rất tích cực.





Trước nghĩa cử ấm áp dành cho các nữ thanh thiếu niên khó khăn, đại diện Gfoundation cũng bày tỏ lời cảm ơn chân thành tới Hearts2Hearts, đồng thời cam kết sử dụng khoản tài trợ một cách minh bạch, có trách nhiệm, nhằm mang lại những thay đổi thiết thực cho các em.





Gfoundation là tổ chức phi chính phủ về hợp tác phát triển quốc tế đã đạt “Special Consultative Status” (tạm dịch là “quy chế tham vấn đặc biệt”) tại Hội đồng kinh tế và xã hội Liên Hợp Quốc (ECOSOC). Đây là một quy chế chính thức được trao cho các tổ chức phi chính phủ (NGO) có chuyên môn trong những lĩnh vực cụ thể như nhân quyền, môi trường, phụ nữ. Thông qua quy chế này, các NGO được công nhận uy tín trong hoạt động quốc tế, có quyền tham dự các hội nghị của Liên Hợp Quốc. Gfoundation đang triển khai nhiều hoạt động đa dạng bao gồm hỗ trợ giáo dục và y tế tại các nước đang phát triển, cũng như các dự án vì trẻ em, thanh thiếu niên và phụ nữ thu nhập thấp trong nước, các dự án kinh tế-xã hội.