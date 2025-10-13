إنقاذ كورييْن في كمبوديا بعد احتجازهما من قبل منظمة تصيد صوتي

Photo : YONHAP News

تم إنقاذ مواطنيْن كوريين جنوبيين في كمبوديا بعد احتجازهما من قبل منظمة للتصيد الصوتي هناك. وعلمت قناة كي بي إس أن الشرطة الكمبودية احتجزت الكوريين الجنوبيين، اللذين يبلغان من العمر 35 عاما و27 عاما، في حوالي الساعة الثانية صباحا بالتوقيت المحلي يوم 30 سبتمبر في مدينة "سيهانوك فيل" الساحلية. ويخضع الاثنان للاستجواب من قبل الشرطة المحلية، وينتظران ترحيلهما إلى كوريا الجنوبية.وأفادت التقارير بأنهما أخبرا سلطات إنفاذ القانون أنهما ذهبا إلى كمبوديا بعد أن أُبلغا بوجود فرص عمل جيدة هناك، لكن خاطفيهما أجبروهما على ممارسة التصيد الصوتي من خلال الترهيب والاعتداء الجسدي.وكان الكوريان الجنوبيان قد طلبا المساعدة سابقا في أغسطس عبر هاتف محمول عام، لكن خاطفيهما كانوا قد انتقلوا إلى مكان آخر بحلول الوقت الذي داهمت فيه الشرطة المحلية موقعهما الأصلي. وفي نهاية المطاف، تمكنوا من الاتصال بعائلتهم في كوريا الجنوبية عبر البريد الإلكتروني، مما أدى إلى مداهمة الشرطة وإنقاذهم بعد عشرة أيام.