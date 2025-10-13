الرئيس الصيني يتعهد بتعزيز العلاقات والتعاون الاستراتيجي مع كوريا الشمالية

Photo : YONHAP News

تعهد الرئيس الصيني "شي جين بينغ" بتعزيز التبادلات مع كوريا الشمالية، وتعزيز التعاون الاستراتيجي في القضايا الدولية والإقليمية.وأوضح تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أمس الأحد، فقد أكد شي التزامه ذلك في رسالة بعث بها إلى الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون يوم الخميس ردا على رسالة التهنئة التي بعث بها كيم بمناسبة الذكرى السادسة والسبعين على تأسيس الدولة في الصين.ووصف شي البلدين بأنهما "جاران وصديقان ورفيقان عظيمان"، وقال إن الصداقة بينهما تزداد قوة مع مرور الوقت. وأضاف شي أن الصين ستعمل مع كوريا الشمالية على تعزيز هذه الصداقة وتطويرها، وتعميق التبادلات الودية والتعاون، وتعزيز التعاون الاستراتيجي في الشؤون الدولية والإقليمية. كما أعرب عن استعداد الصين للعمل مع كوريا الشمالية لحماية السلام والاستقرار الإقليميين، وكذلك العدالة والإنصاف الدوليين.