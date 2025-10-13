ارتفاع أسعار البنزين والديزل في كوريا للأسبوع الثالث على التوالي

Photo : YONHAP News

ارتفعت أسعار البنزين والديزل في محطات الوقود في كوريا الجنوبية للأسبوع الثالث على التوالي.وفقا لنظام معلومات الأسعار التابع لشركة النفط الوطنية الكورية "أوبي نِت"، يوم السبت، ارتفع متوسط سعر البيع الوطني للبنزين خلال الأسبوع الثاني من أكتوبر بمقدار 1.9 وون مقارنة بالأسبوع الأسبق، ليصل إلى 1000.663.2 وون للتر.وارتفع متوسط سعر بيع الديزل بمقدار 2.6 وون مقارنة بالأسبوع الأسبق، ليصل إلى 1000.535.6 وون للتر.وقد انخفضت أسعار النفط العالمية هذا الأسبوع على خلفية أنباء عن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، لكن الانخفاض كان محدودا وسط تلاشي التوقعات بإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا.وانخفض سعر خام دبي، وهو المعيار الكوري الجنوبي للنفط المستورد، بمقدار دولار واحد وعشرة سنتات مقارنة بالأسبوع الأسبق، ليصل إلى 65 دولارا و90 سنتا للبرميل. وانخفض سعر البنزين الدولي بمقدار 40 سنتا ليصل إلى 76 دولارا و70 سنتا للبرميل، بينما انخفض سعر ديزل السيارات بدولار واحد و30 سنتا، ليصل إلى 88 دولارا و40 سنتا للبرميل. وعادة ما تنعكس تغيرات أسعار النفط العالمية على أسعار الوقود المحلية بفارق زمني يتراوح بين أسبوعين وثلاثة أسابيع.