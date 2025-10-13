الشرطة الكورية تناقش إنشاء مكتب تابع لها في كمبوديا

Photo : YONHAP News

تكثف الشرطة الكورية جهودها لمكافحة سلسلة الجرائم الأخيرة التي تستهدف المواطنين الكوريين الجنوبيين في كمبوديا، بما في ذلك خطط لإنشاء "مكتب كوري" ضمن الشرطة الكمبودية.وأعلنت وكالة الشرطة الكورية أمس الأحد أنها ستجري محادثات ثنائية مع نظيرتها الكمبودية يوم 23 أكتوبر الجاري في أحد الفنادق في سيول، من أجل توقيع مذكرة تفاهم بشأن إنشاء المكتب الكوري، ومناقشة إرسال ضباط كوريين جنوبيين.وسوف يضع المكتب الكوري ضباطا كوريين جنوبيين داخل مراكز الشرطة المحلية مباشرة للتعامل مع الجرائم التي تشمل مواطنين كوريين.وقد أُنشئ أول مكتب من هذا النوع في الفلبين في عام 2012.كما تدرس الشرطة الكورية إرسال مفوض المكتب الوطني للتحقيقات إلى كمبوديا لتقييم الوضع المحلي وتعزيز التعاون في مجال التحقيقات. بالإضافة إلى ذلك، تخطط الشرطة الكورية لتنفيذ عمليات مشتركة لمكافحة الجريمة العابرة للحدود الوطنية مع هيئات إنفاذ القانون الدولية مثل الإنتربول، ورابطة دول جنوب شرق آسيا للشرطة، مع تخصيص 30 ضابطا إضافيا لتنسيق التحقيقات الدولية.