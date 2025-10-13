الرئيس يأمر بإجراء تحقيق في التدخل في تحقيقات الجمارك بشأن تهريب المخدرات

Photo : YONHAP News

أمر الرئيس الكوري "لي جيه ميونغ" بإجراء تحقيق شامل في مزاعم الضغط والتدخل في تحقيقات الجمارك بشأن تهريب المخدرات.وفي بيان صحفي صدر أمس الأحد، قال المكتب الرئاسي إن الرئيس أصدر تعليمات لفريق التحقيق المشترك بين الشرطة والنيابة العامة بتكثيف جهوده في هذا السياق، وأمر بتعيين "بيك هيه ريونغ" الرئيس السابق للقسم الجنائي في مركز شرطة "يونغ دُنغ بو"، وأول من كشف عن هذه المزاعم، في الفريق. كما دعا رئيس نيابة منطقة شرق سيول "إيم أون جونغ"، الذي يقود التحقيق، إلى تعيين مدعين عامين إضافيين إذا لزم الأمر من أجل كشف الحقيقة.وقد ظهرت هذه المزاعم بعد الكشف عن أن تحقيقات الشرطة مع مسؤولي جمارك إنتشون خلال إدارة الرئيس السابق "يون صوك يول" كانت تحت تأثير المكتب الرئاسي.كما ظهرت مزاعم بأن المدعي العام السابق "شيم او جونغ" أوقف التحقيق عن علم، مع تورط العديد من كبار المسؤولين.