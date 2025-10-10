15.2 % انخفاضا في الصادرات الكورية في أول 10 أيام من أكتوبر

Photo : YONHAP News

شهدت صادرات كوريا الجنوبية انخفاضا في أول 10 أ يام من شهر أكتوبر الجاري.وطبقا لتقرير صادر عن هيئة الجمارك الكورية اليوم الاثنين، بلغت قيمة الصادرات الكورية في أول 10 أيام من أكتوبر 13 مليار دولار، بانخفاض نسبته 15.2% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وزاد متوسط قيمة الصادرات اليومية خلال الفترة المذكورة بنسبة 33.2%، بينما انخفض عدد أيام العمل بمقدار يومين مقارنة بالعام الماضي ليصل إلى 3.5 يوم.وأشار التقرير إلى أن صادرات أشباه الموصلات سجلت زيادة بنسبة 47%، فيما شهدت صادرات السيارات انخفاضا بنسبة 51.8%، وقطع غيار السيارات بنسبة 49.1%.وسجلت الصادرات الكورية زيادة لتايوان بنسبة 200% مقارنة بالعام الماضي، فيما انخفضت الصادرات للولايات المتحدة بنسبة 43.4%، وفيتنام بنسبة 19%، والاتحاد الأوربي بنسبة 44%.وانخفضت قيمة الواردات الكورية بنسبة 22.8% على أساس سنوي لتصل إلى 13.5 مليار دولار، مما أدى إلى تحقيق عجز تجاري قدره 0.5 مليار دولار.