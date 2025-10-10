كوريا تطالب الاتحاد الأوربي بعدم تقليص حصص واردات الصلب الكوري

Photo : YONHAP News

اجتمع وزير التجارة الكوري "يوه هان كو" مع المفوض التجاري للاتحاد الأوربي، حيث طلب منه تخصيص حصص واردات تضمن الحفاظ على مستوى التجارة الحالي لمنتجات الصلب الكورية.جاء ذلك في أعقاب إعلان الاتحاد الأوربي عن إجراءات جديدة تستهدف حماية صناعة الصلب الأوربية.وقالت وزارة الصناعة والتجارة والطاقة الكورية أول من أمس السبت إن وزير التجارة "يوه" أجرى لقاء مع المفوض التجاري للاتحاد الأوربي "ماروش شيفتشوفيتش" يوم السبت على هامش اجتماعات وزراء التجارة والاستثمار في مجموعة العشرين، والمنتدى العالمي حول فائض الطاقة الإنتاجية في قطاع الصلب، اللذين أقيما في جنوب أفريقيا.وخلال اللقاء، أعرب الوزير الكوري "يوه" عن قلق كوريا الجنوبية من مقترح الاتحاد الأوربي الجديد بشأن نظام الحصص الجمركية منخفضة الرسوم، والذي يهدف إلى استبدال إجراءات الحماية الحالية، وقال إن المقترح يتضمن تخفيضا كبيرا في حصص الواردات المعفاة من الرسوم الجمركية، وزيادة الرسوم الجمركية المفروضة على واردات الصلب.وأضاف أن هذا من شأنه أن يؤثر تأثيرا سلبيا على صناعة الصلب الكورية، مشيرا إلى أن بيئة التجارة الدولية باتت أكثر غموضا وتعرضا لعدم يقين.وشدد الوزير "يوه" على ضرورة أن يعمل الجانبان الكوري والأوربي على التوصل إلى حل ودي لضمان عدم تأثير هذا الإجراء سلبا على نظام التجارة الحرة والعادلة بين كوريا الجنوبية والاتحاد الأوربي.