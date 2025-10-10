ترامب يؤكد أن الولايات المتحدة لا تسعى لإلحاق الأذى بالصين

Photo : YONHAP News

صرح الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بأن لديه علاقة جيدة مع الرئيس الصيني "شي جين بينغ"، مؤكدا أن الولايات المتحدة لا تهدف إلى إلحاق الأذى بالصين.وأدلى "ترامب" بهذه التصريحات للصحفيين أمس الأحد على متن الطائرة الرئاسية الأمريكية المتجهة إلى إسرائيل.وردا على سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة ستفرض رسوما جمركية إضافية بنسبة 100% على الصين بدءا من يوم الأول من نوفمبر القادم، أجاب "ترامب" قائلا إنه في الوقت الحالي، نعم.ومع ذلك، ترك "ترامب" الباب مفتوحا أمام إمكانية التراجع أو التعديل لاحقا.وكان "ترامب" قد قال إن الولايات المتحدة تريد مساعدة الصين وليس إلحاق الأذى بها، وذلك بعد أيام من تهديده بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 100% على الصين ردا على ما أسماه بالقيود الصينية الجديدة على الصادرات المتعلقة بالمعادن النادرة.