الاقتصادية الصين تقيّد صادرات بطاريات الليثيوم والماس الاصطناعي

أفادت بعض التقارير بأن الصين ستفرض ضوابط على تصدير بطاريات الليثيوم المتقدمة والماس الاصطناعي، وذلك بعد قيودها السابقة على المعادن الأرضية النادرة.

وقال تقرير نشرته صحيفة "مينغ باو" الصينية، التي يقع مقرها في هونغ كونغ، أمس الاثنين، إن الصين أعدت "ورقة رابحة" ردا على الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضتها إدارة دونالد ترامب، ومن المتوقع أن تدخل إجراءات الرقابة على صادرات هذين العنصرين حيز التنفيذ يوم 8 نوفمبر.

وتُستخدم بطاريات أيونات الليثيوم على نطاق واسع في الهواتف الذكية، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، والمركبات الكهربائية، والأدوات الكهربائية، والأجهزة الطبية، وتخزين الطاقة المتجددة. أما الماس الاصطناعي، الذي يتمتع بنفس خصائص المعادن الطبيعية لكنه أرخص ثمنا، فإنه يُستخدم في إنتاج رقائق أشباه الموصلات المتقدمة، وتلميع المواد فائقة الصلابة، وبصريات الليزر.

وقال خبراء لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية إن الصين، بصفتها منتجا وموردا رئيسيا للماس الاصطناعي، يمكنها استغلال مكانتها للتأثير على سلاسل توريد الرقائق الأمريكية. وأضافت سبوتنيك أن ضوابط تصدير الماس الاصطناعي تبدو بمثابة إجراء مضاد للتحركات الأمريكية الأخيرة لتقييد صادرات معدات تصنيع الرقائق إلى الصين.



