الشرطة الكورية تُشغّل مراكز للقيادة الإقليمية استعدادا لقمة آبيك

Photo : YONHAP News

ستُشغّل الشرطة الكورية مراكز للقيادة الإقليمية من أجل قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ، آبيك، التي ستعقد في مدينة كيونغ جو في وقت لاحق من هذا الشهر.وصرح "يو جيه سونغ" القائم بأعمال مفوض الشرطة، للصحفيين أمس، بأنه سيتم تدريجيا إرسال أفراد إضافيين إلى مراكز أمن منتدى آبيك، في وكالة الشرطة الوطنية، وشرطة مقاطعة شمال كيونغ سانغ، وشرطة مدينة بوسان، خلال الأيام التي تسبق القمة.وتعتزم الشرطة تعزيز الأمن بدءا من يوم 21 أكتوبر، وإصدار تنبيه أمني بأعلى مستوى في نظام الأمن الثلاثي في كوريا، للوكالات الإقليمية والحضرية يوم 28 أكتوبر.وسوف يُتيح هذا التنبيه الطارئ للوكالات تعبئة جميع ضباطها المتاحين وتقييد الإجازات السنوية.كما ستُرسل الشرطة 87 فرقة لمكافحة شغب إلى مدينتيْ كيونغ جو وبوسان من أجل التعامل مع المسيرات والاحتجاجات قبل القمة وفي أثنائها.