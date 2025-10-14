كوريا الثانية في استخدام المضادات الحيوية بين دول منظمة التعاون الاقتصادي

Photo : KBS News

أظهرت بيانات جديدة أن استخدام كوريا الجنوبية للمضادات الحيوية يُعد من بين أعلى المعدلات لدى الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.وكشفت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أمس الاثنين، أن سكان كوريا الجنوبية استهلكوا 31.8 جرعة يومية لكل ألف نسمة في عام 2023. ويمثل هذا الرقم، وهو ثاني أعلى رقم في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، زيادة عن 25.7 جرعة في عام 2022، أي ما يعادل 1.36 ضعف متوسط منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في ذلك العام، والبالغ 18.9 جرعة.في عام 2019، أدرجت منظمة الصحة العالمية مقاومة مضادات الميكروبات، التي تحدث عندما لا تستجيب البكتيريا والفيروسات والفطريات والطفيليات للأدوية المضادة للميكروبات، كأحد عشرة عوامل تهدد حياة الإنسان، حيث تُضعف مقاومةُ مضادات الميكروبات فعاليةَ المضادات الحيوية وغيرَها من الأدوية المضادة للميكروبات.وفي شهر نوفمبر من العام الماضي، أطلقت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها برنامجا تجريبيا لإدارة مضادات الميكروبات، حيث أُرسلت فرقا طبية إلى المرافق الطبية للحد من توزيع الأدوية المضادة للميكروبات على الحالات الضرورية، وتقييد الكمية الموصوفة.