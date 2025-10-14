الحزبان الحاكم والمعارض يتفقان على عقد جلسة برلمانية عامة يوم 26 أكتوبر

Photo : YONHAP News

سيعقد البرلمان الكوري جلسة عامة يوم 26 أكتوبر الجاري للنظر في حوالي 70 مشروع قانون غير مثير للجدل. جاء ذلك بناء على اتفاق بين الحزب الديمقراطي الحاكم وحزب قوة الشعب المعارض أمس الاثنين، خلال اجتماع ترأسه رئيس البرلمان "او وان شيك"، بحضور زعيم التكتل البرلماني للحزب الحاكم "كيم بيونغ كي"، ونظيره من الحزب المعارض "سونغ أون صوك".وقد اقترح الحزب الديمقراطي في البداية عقد الجلسة يوم الأربعاء القادم، لكن المعارضة اعترضت على الانعقاد في أثناء التدقيق البرلماني الجاري حاليا، مما دفع الجانبين إلى الاتفاق على يوم الأحد 26 أكتوبر.وقال نائب رئيس الحزب الديمقراطي "مون جين صوك" بعد الاجتماع إن الجلسة ستعقد في الساعة 4 من مساء 26 أكتوبر، وأنه سيتم تقديم وإقرار جميع مشروعات القوانين السبعين المتفق عليها. ومن ناحية أخرى، أوضح نائب رئيس حزب قوة الشعب "يو سانغ بوم" أن 75 مشروع قانون معلقا حاليا، وقد أقرت اللجنة 70 منها بدعم من الحزبين ودفع الحزب الديمقراطي بخمسة منها. كما اقترحت المعارضة إجراء تحقيقات برلمانية في الحريق الذي اندلع في هيئة موارد المعلومات الوطنية والذي عطل أنظمة البيانات الحكومية، وحادث تحطم طائرة جيجو إير في مطار "مو آن" الدولي، والذي أسفر عن مقتل 179 شخصا في ديسمبر.وسوف يحدد الحزب الحاكم موقفه بعد إجراء مراجعة داخلية إضافية.