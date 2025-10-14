رئيس المحكمة العليا ينفي مجددا لقاءه برئيس الوزراء السابق بشأن قضية لي

Photo : YONHAP News

أكد رئيس المحكمة العليا "تشو هي ديه" مجددا أنه لم يلتقِ برئيس الوزراء السابق "هان دوك سو" أو أي شخص آخر قبل إصدار حكمه في تهم انتهاكات قانون الانتخابات الموجهة إلى الرئيس "لي جيه ميونغ".وأصدر القاضي "تشو" هذا الموقف في بيانه الختامي أمام اللجنة البرلمانية للتشريع والقضاء، في ختام الجلسة البرلمانية للتفتيش على المحكمة العليا أمس الاثنين. وقال تشو إنه، كما أوضح سابقا من خلال إدارة المحكمة الوطنية، لم يلتقِ مع هان أو أي شخصية خارجية بشأن قضية لي، وأنه لم يُجرِ أي محادثة أو يُعلق على القضية مع أي شخص آخر كما زُعم.وقد واجه تشو اتهامات بالتدخل في الانتخابات الرئاسية التي أُجريت في 3 يونيو بعد أن ألغت المحكمة العليا حكما بالبراءة في قضية انتهاك لي لقانون الانتخابات، وأعادته إلى المحكمة الأقل درجة قبيل الانتخابات.وقال رئيس المحكمة إنه لا يستطيع التعليق على القضية، مشيرا إلى وجود قيود قانونية.وأعرب عن أسفه لما بدا من انعدام ثقة عامة حول سرعة المحاكمة والحكم، متمنيا لو كان بإمكانه المساعدة في تبديد هذه الشكوك. إلا أنه أكد على أن الأمور المتعلقة بالمداولة وصياغة الأحكام وإصدارها لا يجوز الإفصاح عنها بموجب المادة 103 من الدستور، التي تضمن استقلال القضاء، والمادة 65 من قانون تنظيم المحاكم، التي تنص على سرية المداولات القضائية.