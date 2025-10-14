32% ارتفاعا في الأرباح التشغيلية لسام سونغ للإلكترونيات خلال الربع الثالث

Photo : YONHAP News

حققت شركة سام سونغ للإلكترونيات أرباحا تشغيلية قوية في الربع الثالث من هذا العام، متجاوزة توقعات السوق بشكل كبير، ولتسجل أعلى أرباح ربع سنوية منذ أكثر من ثلاثة أعوام.وأعلنت الشركة الكورية العملاقة اليوم الثلاثاء عن ارتفاع أرباحها التشغيلية بنسبة 31.8% مقارنة بالعام الماضي، لتصل إلى 12.1 تريليون وون، أي ما يعادل حوالي 8.5 مليار دولار أمريكي.كما مثّلت أرقام الربع الثالث أول عودة إلى نطاق العشرة تريليونات وون في خمسة أرباع سنوية، وأعلى ربح ربع سنوي منذ الربع الثاني من عام 2022، عندما حققت 14.1 تريليون وون.وحققت إيرادات سام سونغ الفصلية رقما قياسيا جديدا بلغ 86 تريليون وون، بزيادة نسبتها 8.1% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، و15.3% مقارنة بالربع الأسبق.وبينما لم تُفصح سام سونغ بعد عن نتائج أقسامها، يُقدّر المحللون أن قسم حلول الأجهزة، الذي يُشرف على أعمال أشباه الموصلات، قد حقق أرباحا تشغيلية في حدود خمسة تريليونات وون.