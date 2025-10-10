الرئيس لي يؤكد على ضرورة حل قضية الكوريين المختطفين في كمبوديا بسرعة

Photo : YONHAP News

أصدر الرئيس الكوري "لي جيه ميونغ" أمرا للحكومة اليوم بالتعامل السريع والدقيق مع مشكلة اختطاف واحتجاز مواطنين كوريين في كمبوديا، وذلك باستخدام كل الموارد المتاحة.وقال الرئيس لي في اجتماع مجلس الوزراء اليوم إنه ينبغي قبل كل شيء حماية الضحايا وإعادة الكوريين المتورطين هناك إلى كوريا بسرعة.جاء ذلك بعد أن تم الكشف مؤخرا عن عدد من حالات احتجاز الكوريين من قبل عصابات إجرامية في كمبوديا.وطلب الرئيس لي خلال الاجتماع من الوزارات ذات الصلة الإسراع في بناء نظام تعاوني دائم مع السلطات الأمنية من خلال التشاور مع الحكومة الكمبودية، كما شدد على أهمية إجراء تحقيقات في البلاغات عن فقدان الكوريين بشكل سريع، مع ضرورة استغلال كل السبل المتاحة لتأمين سلامتهم.وبالإضافة إلى ذلك، أكد الرئيس على ضرورة الإسراع إلى فرض قيود على السفر إلى المناطق التي يحتمل أن تشهد مثل تلك الجرائم، لمنع وقوع حوادث مماثلة.