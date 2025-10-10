السفير الصيني لدى سيول يحذر من خطورة التحريض ضد بلاده لأغراض سياسية

Photo : KBS News

انتقد السفير الصيني لدى سيول "داي بينغ" بعض وسائل الإعلام في كوريا الجنوبية لإثارة المشاعر العامة ضد الصين في المجتمع الكوري لأغراض سياسية، من خلال اختلاق أكاذيب مثل "تدخل الصين في الانتخابات الكورية".جاء ذلك كلمة ألقاها السفير الصيني أمام "منتدى التعاون الكوري الصيني في قطاع الإعلام لعام 2025" الذي أقيم أمس في سيول، حيث أعرب عن اعتقاده بأن الشعب الكوري يمكنه التمييز بين الصواب والخطأ، كما أعرب عن أمله في أن تتمكن وسائل الإعلام الكورية أيضا من النظر مباشرة إلى جوهر المشكلة.وأشار السفير الصيني إلى أن عدم ذكر الجنسية أو العرق عند تغطية الحالات السلبية هو ممارسة إعلامية دولية متبعة، وأضاف أنه يأمل أن تتعامل وسائل الإعلام الكورية مع الأمر بحذر.ويقول المراقبون إن هذه التصريحات تعتبر تحذيرا من استمرار التقارير الإعلامية السلبية بشأن الصينيين، خاصة مع توالي حوادث الاحتيال في التوظيف والاختطاف والاحتجاز التي يتعرض لها الكوريون في كمبوديا مؤخرا، والتي تفيد بأن صينيين يقودون منظمات إجرامية هم الرؤوس المدبرة لتلك الجرائم.وأضاف السفير داي أن الصين ستستضيف قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ في العام القادم بعد كوريا هذا العام، متمنيا النجاح الكامل لقمة آبيك التي ستُعقد في مدينة كيونغ جو الكورية.