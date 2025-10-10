فائزان بجائزة نوبل للاقتصاد هذا العام يطالبان كوريا بالاستمرار في الانفتاح

Photo : YONHAP News

قدم البروفسور الفخري "بيتر هاويت" من جامعة براون، والبروفسور "جويل موكير" من جامعة نورث ويسترن، وهما فائزان مشتركان بجائزة نوبل للاقتصاد هذا العام، نصائح لكوريا الجنوبية بضرورة الحفاظ على الانفتاح والتنافس لتحقيق النمو المستمر. ووصف البروفسور موكير كوريا الجنوبية بأنها "مثال فائق" لدولة نمت من الفقر في خمسينيات القرن الماضي، لتصبح واحدة من أغنى دول العالم.وأضاف أنه لا يشعر بقلق كبير بشأن آفاق الاقتصاد الكوري، مشيرا إلى أن الدول التي تثير قلقه هي دول مثل كوريا الشمالية وميانمار. وشدد على أنه يجب على كوريا الجنوبية أن تستمر فيما ظلت تفعله حتى الآن. وأقرّ بأن مشكلة انخفاض معدل المواليد يمكن أن تكون عاملا مسببا لتراجع النمو، وأكد على ضرورة فتح الحدود والاستفادة من أفضل التقنيات في العالم.ومن جانبه قال البروفسور هاويت إنه من المهم تنظيم عمليات الاحتكار وخلق بيئة سوق تنافسية لضمان تحفيز الشركات الرائدة على مواصلة الابتكار لاستدامة النمو، مؤكدا على ضرورة أن تركز السياسات الحكومية على خلق بيئة تنافسية. كما أكد على أهمية سياسة التجارة الحرة المنفتحة للحفاظ على الأسواق التنافسية، مشيرا إلى أن سياسات الحمائية التجارية عبر الرسوم الجمركية يمكن أن تعيق الابتكار. وبالإضافة إلى ذلك، شدد على أهمية تبادل المعرفة والأفكار لاستمرار الابتكار في ظل الاتجاه العالمي لزيادة الشيخوخة.