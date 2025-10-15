بدء توفير لقاحات الإنفلونزا وفيروس كورونا مجانا لكبار السن هذا الأسبوع

Photo : YONHAP News

سيتم توفير لقاحات الإنفلونزا ولقاحات فيروس كورونا مجانا للمواطنين الكوريين الذين يزيد عمرهم عن 65 عاما، وذلك على مراحل بدءا من اليوم الأربعاء.وأعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أمس الثلاثاء أنه سيتم تقديم لقاحات الإنفلونزا ولقاحات فيروس كورونا لكبار السن وغيرهم من المعرضين لخطر الإصابة بفيروس كورونا حتى يوم 30 أبريل من العام القادم.ويمكن لمن تبلغ أعمارهم 75 عاما فأكثر تلقي اللقاحات بدءا من اليوم، وللأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 70 و74 عاما بدءا من يوم الاثنين القادم، وللأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 65 و69 عاما ابتداء من يوم الأربعاء من الأسبوع بعد القادم.وأكدت الوكالة أنه يمكن إعطاء كلا اللقاحين بأمان في وقت واحد.وتتوفر اللقاحات في العيادات ومراكز الصحة العامة المخصصة، بغض النظر عن عنوان المتلقي المسجل.كما سيبدأ اليوم الأربعاء تقديم لقاحات فيروس كورونا للفئات الأكثر عرضة للخطر، بالإضافة إلى المقيمين والعاملين في المرافق المعرضة للعدوى مثل دور رعاية المسنين.