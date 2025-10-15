تراجع مؤشر البورصة الكورية لليوم الثاني على التوالي

Photo : YONHAP News

أغلقت سوق البورصة في كوريا الجنوبية على انخفاض لليوم الثاني على التوالي، أمس الثلاثاء، كما تراجعت قيمة الوون الكوري أما الدولار الأمريكي، وسط استمرار التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين.وانخفض مؤشر أسعار الأسهم الكوري المركب، كوسبي، بمقدار 22.74 نقطة، أي بنسبة 0.63%، أمس الثلاثاء، ليغلق عند 3561.81 نقطة.وقد افتتحت البورصة على ارتفاع، مدعومة بأرباح قوية لشركة سام سونغ للإلكترونيات في الربع الثالث، إلا أن المؤشر فقد زخمه بعد أن أكدت الصين عزمها على مواصلة نزاعها التجاري المستمر مع الولايات المتحدة، مما أثار مخاوف المستثمرين من تصاعد التوتر بين أكبر اقتصادين في العالم.كما فرضت الصين عقوبات على خمس شركات أمريكية تابعة لشركة "هان هوا أوشن" الكورية الجنوبية لبناء السفن.وانخفض مؤشر كوسداك، الذي يركز على التكنولوجيا، بمقدار 12.53 نقطة، أي بنسبة 1.46%، ليغلق عند 847.96 نقطة.وتراجع الوون الكوري الجنوبي مقابل الدولار الأمريكي بمقدار 5.2 وون، ليبلغ سعر الدولار الواحد في السوق الكورية ألفا و431 وون حتى الساعة 3:30 من مساء أمس.