وزير المالية الكوري يحضر اجتماعات مجموعة العشرين في واشنطن

Photo : YONHAP News

يتوجه وزير المالية الكوري "كو يون تشول" إلى الولايات المتحدة اليوم الأربعاء لحضور اجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين، بالإضافة إلى الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.ومن المقرر أن يحضر "كو" الاجتماعات الوزارية لمجموعة العشرين في واشنطن يوميْ الأربعاء والخميس، كما سيشارك الوزير الكوري في محادثات رفيعة المستوى بين دول مجموعة السبع حول الذكاء الاصطناعي والجرائم المالية والاحتيال، بدعوة من كندا، رئيسة المجموعة لهذا العام.ومن المقرر أيضا أن يحضر اجتماعا للجنة النقد والتمويل الدولية بصفته ممثلا عن إحدى الدول الخمس والعشرين الأعضاء في صندوق النقد الدولي.وصرح متحدث باسم وزارة المالية بأن كوريا الجنوبية تجري محادثات لترتيب اجتماع منفصل بين الوزير "كو" ووزير الخزانة الأمريكي "سكوت بيسنت"، والذي سيركز، في حال عقده، على تفاصيل مفاوضات التعريفات الجمركية الجارية بين الجانبين.