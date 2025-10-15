الشرطة تتلقى 143 بلاغا حول اختفاء كوريين في كمبوديا خلال عامين

Photo : YONHAP News

أعلنت الشرطة الكورية أنها تلقت 143 بلاغا عن حالات اشتباه باختفاء واحتجاز كوريين جنوبيين في كمبوديا خلال العامين الماضيين.وأعلنت وكالة الشرطة الوطنية الكورية أنه تم تحديد مكان 91 من المفقودين وتم التأكد من سلامتهم، بينما لا تزال الحالات الأخرى قيد التحقيق.وتعد هذه هي المرة الأولى التي تكشف فيها الشرطة عن بيانات تتعلق بحالات اشتباه باختفاء واحتجاز كوريين جنوبيين في كمبوديا.ويأتي هذا الكشف في ظل تزايد حالات الاختطاف والاحتجاز التي تستهدف الكوريين الجنوبيين في تلك الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا.وتعمل الشرطة الكورية حاليا على إنشاء "مكتب كوري" في كمبوديا للتعامل مع الجرائم التي تستهدف المواطنين الكوريين، وإرسال 30 ضابطا إضافيا لإجراء تحقيقات دولية مشتركة.وصرح القائم بأعمال مفوض الشرطة، الجنرال "يو جيه سونغ"، في مؤتمر صحفي عقده أول من أمس الاثنين، بأنه يعتزم تقديم طلب حول "المكتب الكوري" والحصول على ردّ قوي من سلطات إنفاذ القانون الكمبودية خلال نقاش مع نائب المفوض العام للشرطة الوطنية الكمبودية الأسبوع القادم.