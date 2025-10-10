200 طالب من 15 دولة يقدمون خدمات ترجمة تطوعية في قمة آبيك

Photo : YONHAP News

سيتطوع 200 طالبٍ أجنبي يدرسون في جامعات بمقاطعة شمال كيونغ سانغ الكورية، لدعم قمة منتدى التعاون الاقتصادي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، آبيك، المقرر انعقادها في مدينة كيونغ جو في أواخر شهر أكتوبر الجاري، من أجل ضمان نجاحها دون حواجز لغوية.وسوف يتم نشر هؤلاء المتطوعين من 15 دولة، منها الولايات المتحدة والصين واليابان وكندا وفيتنام والفلبين وإندونيسيا، في مختلف المرافق العامة خلال فترة انعقاد القمة، بما في ذلك المواقع السياحية الرئيسية ومراكز النقل والمرافق متعددة الاستخدامات.ويمتلك المتطوعون الأجانب الذين تم اختيارهم من خلال ترشيحات الجامعات التي يدرسون فيها، مهارات لغوية متعددة تشمل لغاتهم الأم واللغتين الإنغليزية والكورية، وهو ما يتوقع أن يسهم إسهاما كبيرا في دعم ضمان نجاح فعاليات قمة آبيك.وسوف يمارس هؤلاء الطلاب الأجانب الأنشطة التطوعية بدءا من يوم السادس والعشرين من أكتوبر وحتى الأول من نوفمبر.