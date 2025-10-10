انطلاق الحوار الاقتصادي الثلاثي بين كوريا وأمريكا واليابان في طوكيو

Photo : YONHAP News

بدأت اليوم الأربعاء في مقر اتحاد الأعمال الياباني في طوكيو أعمال الدورة الثالثة من الحوار الاقتصادي بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان، بحضور أكثر من 100 شخصية بارزة من الأوساط السياسية والاقتصادية من الدول الثلاث.ومن بين الشخصيات البارزة الكورية التي تشارك في هذه الدورة: رئيس مجموعة هيون ديه موتور "تشونغ أوي سون"، ورئيس شركة سام سونغ للإلكترونيات "لي جيه يونغ"، ورئيس مجموعة هيو صونغ "تشو هيون جون".ويشارك عن الجانب الياباني مسؤولون من اتحاد الأعمال، وشركة تويوتا للسيارت، ومجموعة شركات سوني، وشركة "إن إي سي".ويسلط الحوار الاقتصادي الثلاثي الضوء على القضايا الاقتصادية المختلفة الراهنة، مثل إجراءات التعريفات الجمركية الأمريكية، والصراع التجاري بين الولايات المتحدة والصين، وإنشاء سلاسل للتوريد.يشار إلى أن الحوار الاقتصادي هو ندوة سياسية تجمع بين كبار القادة السياسيين ورجال الأعمال من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان لمناقشة سبل توسيع المنافع المتبادلة الشاملة، بما في ذلك التنمية الاقتصادية والأمن الاقتصادي.وقد تم إطلاق الحوار الاقتصادي في سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة في عام 2023، وانعقدت دورته الثانية في سيول في سبتمبر من العام الماضي.