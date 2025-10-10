الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

بحث

Korean
بحث

عربي

About KBS Go to KBS
Go Top

المحلية

ارتفاع عدد بلاغات اختفاء واحتجاز الكوريين في كمبوديا إلى 143 حالة

Write: 2025-10-15 13:18:12Update: 2025-10-15 13:27:26

ارتفاع عدد بلاغات اختفاء واحتجاز الكوريين في كمبوديا إلى 143 حالة

Photo : KBS News

تم تسجيل 143 بلاغا بشأن حالات اشتباه في اختفاء أو احتجاز كوريين انقطعت اخبارهم بعد سفرهم إلى كمبوديا منذ العام الماضي، ولا يزال مصير أكثر من 50 من هذه الحالات غير معروف حتى الآن.
ووفقا لوزارة الخارجية الكورية، فإن حالة الوفاة الوحيدة المؤكدة حتى الآن بسبب الاحتيال في التوظيف تعود لطالب جامعي كوري في العشرينيات من العمر كان قد سافر إلى كمبوديا في أغسطس الماضي لحضور معرض، وتوفي هناك بعد تعرضه للتعذيب على يد عصابة إجرامية محلية.
الجدير بالذكر أن عمليات الاحتيال في التوظيف التي تستهدف الكوريين في جنوب شرق آسيا، ازدهرت حتى نهاية عام 2023 في منطقة المثلث الذهبي الواقعة في الحدود بين ميانمار ولاوس وتايلاند، قبل أن ينتقل المركز الرئيسي للاحتيال بشكل تدريجي إلى كمبوديا منذ العام الماضي.
قائمة

موضوعات بارزة

Close

يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;