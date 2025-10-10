ارتفاع عدد بلاغات اختفاء واحتجاز الكوريين في كمبوديا إلى 143 حالة

Photo : KBS News

تم تسجيل 143 بلاغا بشأن حالات اشتباه في اختفاء أو احتجاز كوريين انقطعت اخبارهم بعد سفرهم إلى كمبوديا منذ العام الماضي، ولا يزال مصير أكثر من 50 من هذه الحالات غير معروف حتى الآن.ووفقا لوزارة الخارجية الكورية، فإن حالة الوفاة الوحيدة المؤكدة حتى الآن بسبب الاحتيال في التوظيف تعود لطالب جامعي كوري في العشرينيات من العمر كان قد سافر إلى كمبوديا في أغسطس الماضي لحضور معرض، وتوفي هناك بعد تعرضه للتعذيب على يد عصابة إجرامية محلية.الجدير بالذكر أن عمليات الاحتيال في التوظيف التي تستهدف الكوريين في جنوب شرق آسيا، ازدهرت حتى نهاية عام 2023 في منطقة المثلث الذهبي الواقعة في الحدود بين ميانمار ولاوس وتايلاند، قبل أن ينتقل المركز الرئيسي للاحتيال بشكل تدريجي إلى كمبوديا منذ العام الماضي.