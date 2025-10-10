فريق الاستجابة الحكومي الكوري المشترك يصل إلى كمبوديا

Photo : YONHAP News

وصل فريق استجابة مشترك تابع لحكومة كوريا الجنوبية إلى كمبوديا للتعامل مع الحالات المتزايدة من عمليات الاحتيال التوظيفي والاختطاف والاحتجاز التي شملت مواطنين كوريين.وهبطت الطائرة التي كانت تقل الفريق، بقيادة النائبة الثانية لوزير الخارجية "كيم جين اه" في مطار "تيكو" الدولي في وقت متأخر من ليلة أمس الأربعاء.ويضم الفريق "بارك سونغ جو" رئيس المكتب الوطني للتحقيقات التابع للوكالة الوطنية للشرطة، بالإضافة إلى مسؤولين من وزارة العدل ووكالة المخابرات وغيرها من الوكالات ذات الصلة.وفي كلمة ألقتها عند وصولها، أعربت نائبة الوزير عن أسفها إزاء تقرير مأساوي آخر ورد خلال الرحلة الجوية، وهو وفاة امرأة كورية في الثلاثينيات من العمر بالقرب من الحدود بين فيتنام وكمبوديا. وقالت "كيم" إن الحكومة طلبت من السلطات الفيتنامية والكمبودية إجراء تحقيقات في الحادث، وأنها تخطط لتعزيز التعاون طوال تلك العملية.وقالت نائبة الوزير أيضا إن الفريق سيلتقي بكبار المسؤولين من وزارة الداخلية ووزارة الخارجية في كمبوديا، بالإضافة إلى فريق العمل المعني بمكافحة الاحتيال، لتبادل المعلومات ومناقشة تدابير محددة لتعميق التعاون.