واشنطن تتوقع تحقيق تقدم في المحادثات التجارية مع سيول في غضون 10 أيام

Photo : YONHAP News

قال وزير الخزانة الأمريكي "سكوت بيسنت" إن الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية يمكنهما حل الخلافات حول كيفية تنفيذ تعهد سيول بالاستثمار بقيمة 350 مليار دولار، ملمحا إلى أنه قد يتم التوصل إلى اتفاق "خلال الأيام العشرة القادمة".جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده بيسنت في واشنطن أمس الأربعاء، ردا على سؤال حول ما إذا كان بإمكان البلدين تجاوز الخلافات بشأن حزمة الاستثمار الكورية، حيث أعرب عن يقينه بإمكانية حل الخلافات، مشيرا إلى أن الجانبين يجريان حاليا مناقشات.وتوقع المسؤول الأمريكي إحراز تقدم في غضون الأيام العشرة القادمة.وعندما سئل عما إذا كانت الولايات المتحدة يمكن أن توفر ترتيبا لتبادل العملات، كما طلبت كوريا الجنوبية، قال "بيسنت" إن هذه المسألة تقع ضمن اختصاص بنك الاحتياطي الفيدرالي. ومع ذلك، أضاف أنه لو كان رئيسا لبنك الاحتياطي الفيدرالي، لكانت كوريا الجنوبية قد حصلت بالفعل على تسهيلات لتبادل العملات، تماما مثل سنغافوره.وفي مقابلة منفصلة مع قناة "سي إن بي سي" في وقت سابق من يوم أمس، قال "بيسنت" إن واشنطن على وشك الانتهاء من المفاوضات التجارية مع سيول، مشيرا إلى أن الجانبين يعملان على تسوية التفاصيل النهائية، لأن "الشيطان يكمن في التفاصيل".