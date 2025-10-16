الحكومة الكورية تحظر السفر إلى المناطق الخطرة في كمبوديا

Photo : YONHAP News

أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية أمس الأربعاء أنها ستصدر حظرا للسفر من المستوى الرابع، وهو أشد مستويات نظام التحذير لديها، إلى عدة مناطق عالية الخطورة في كمبوديا، بدءا من منتصف ليلة الخميس.وتنطبق القيود الجديدة على جبل "بوكور" في مقاطعة "كامبوت"، وكذلك المدن الحدودية "بافيت" و"بويبت"، والتي تشتهر جميعها بالجريمة المنظمة.وحذرت الوزارة من أن الكوريين الجنوبيين الذين يدخلون أو يقيمون في تلك المناطق قد يواجهون عقوبات بموجب قانون الجوازات.وقد عُثر على طالب كوري جنوبي ميتا بالقرب من جبل "بوكور" في أغسطس، مما أثار مخاوف متزايدة بشأن الأمن هناك.وفي الوقت نفسه، تم رفع مستوى التحذير من السفر إلى "سي هانوك فيل"، وهي منطقة أخرى تنتشر فيها الشبكات الإجرامية، إلى المستوى الثالث، الذي يوصي بالمغادرة.وستبقى المناطق الأخرى الخاضعة لتنبيه سفر خاص من المستوى 2.5 على حالها، بينما أصبحت بقية أنحاء كمبوديا الآن خاضعة للمستوى الثاني، الذي يوصي بتوخي الحذر.وقال مسؤولون إن التصعيد يهدف إلى منع وقوع المزيد من الحوادث، وسط تصاعد حالات الاحتيال والاختطاف والحبس التي تستهدف الكوريين في كمبوديا.