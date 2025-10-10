سيول تقول إن المحادثات التجارية مع واشنطن في مرحلة التنسيق السريع

Photo : YONHAP News

قال وزير المالية الكوري "كو يون تشول" إن المحادثات التجارية مع الولايات المتحدة هي حاليا في مرحلة تنسيق سريع.وفي حديثه للصحفيين بعد وصوله إلى واشنطن أمس الأربعاء، قال "كو" إن الجانبين يعملان بوتيرة سريعة، وشدد على الحاجة إلى بذل جهود حثيثة للتوصل إلى اتفاق.ورفض كو التعليق على تصريحات وزير الخزانة الأمريكي "سكوت بيسنت" في مقابلة أجريت معه مؤخرا، والتي قال فيها إن المفاوضات التجارية على وشك الانتهاء.وقال الوزير الكوري إنه سمع فقط عن تصريحات "بيسنت" في أثناء سفره إلى واشنطن، ويخطط للتأكد منها عند اجتماعه معه.ولا تزال إحدى القضايا الرئيسية العالقة تتمثل في حزمة الاستثمار المقترحة من كوريا بقيمة 350 مليار دولار في الولايات المتحدة، والتي قال "كو" إنها لا تزال قيد المناقشة.وأشار أيضا إلى أن واشنطن لديها فهم قوي لسوق صرف العملات الأجنبية في كوريا، وأعرب عن تفاؤله بأن واشنطن ستقبل مقترحات سيول لضمان الاستقرار المالي ضمن الاتفاق.ورفض "كو" تحديد موعد نهائي محدد، لكنه قال إن التوصل إلى اتفاق بسرعة سيخدم المصلحة الوطنية على أفضل وجه.