مؤشر كوسبي يتجاوز 3700 نقطة لأول مرة على الإطلاق

Write: 2025-10-16 13:48:41Update: 2025-10-16 13:49:24

مؤشر كوسبي يتجاوز 3700 نقطة لأول مرة على الإطلاق

Photo : YONHAP News

ارتفع  مؤشر  سوق  الأسهم الكورية،  "كوسبي"،  في  بداية  تداولات اليوم  الخميس  ليتجاوز مستوى  3  آلاف  و700  نقطة،  وهو  أعلى  مستوى  يسجله  المؤشر  على  الإطلاق. 
وسجل  المؤشر صباح  اليوم  ارتفاعا بلغ  66  نقطة،  أي  بنسبة  1.8%،  ليصل  إلى  3723.07 نقطة. 
وكان  المؤشر قد  افتتح  التعاملات على  ارتفاع  قدره  18.54  نقطة  ليصل  إلى  3675.82  نقطة،  ثم  واصل  الارتفاع. 
وفي  حوالي  الساعة  التاسعة والدقيقة  الحادية  عشرة  صباحا  ارتفع  المؤشر  إلى  3700.28  نقطة،  متجاوزا  بذلك  مستوى  3700  نقطة  للمرة  الأولى  على  الإطلاق. 
وقد  لعب  المستثمرون  الأجانب دورا  كبيرا  في  ارتفاع  المؤشر حيث  سجلوا  صافي  شراء  بقيمة  89  مليار  وون،  بينما  سجل  المستثمرون الأفراد  صافي  بيع  بقيمة  35  مليارا  و200  مليون  وون،  والمؤسسات  47  مليارا  و500  مليون  وون،  لكن  صناديق التقاعد  وغيرها  من  المؤسسات  سجلت  صافي  شراء  بقيمة  22  مليار  وون.
