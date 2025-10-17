مسؤولون كوريون يتباحثون مع مسؤول رئاسي أمريكي حول بناء السفن

Photo : YONHAP News

زار عدد من كبار المسؤولين في كوريا الجنوبية الرئاسة الأمريكية، البيت الأبيض، لمناقشة التعاون الثنائي في مجال بناء السفن، وهو عنصر أساسي في تعهد سيول باستثمار مبلغ 350 مليار دولار في الولايات المتحدة.والتقى كبير مساعدي الرئيس الكوري للشؤون السياسية "كيم يونغ بوم" ووزير الصناعة الكوري "كيم جونغ كوان" أمس الخميس مع "راسل فاوت" مدير مكتب الإدارة والميزانية في البيت الأبيض، كما انضم وزير التجارة "يو هان كو" إلى الاجتماع الذي استمر حوالي 50 دقيقة.وعقب الاجتماع، وصف وزير الصناعة المحادثات بأنها كانت "بناءة"، حيث غطت جوانب مختلفة من مشروع "فلنجعل صناعة السفن الأمريكية عظيمة مرة أخرى"، وهو مبادرة كورية تهدف إلى تنشيط قطاع بناء السفن في الولايات المتحدة، ضمن الاتفاق التجاري الذي تم التوصل إليه في يوليو الماضي.وقبل الاجتماع، قال المسؤول الرئاسي للصحفيين إن مكتب الإدارة والميزانية يلعب دورا حاسما في مشروعات بناء السفن الأمريكية، مشيرا إلى أن الزيارة تهدف إلى تبادل الآراء حول أهمية التعاون في مجال بناء السفن بين سيول وواشنطن.ومن المتوقع أن يلتقي الوزير "كيم" بوزير التجارة الأمريكي "هوارد لوتنيك" لمواصلة المفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي.