ولية عهد السويد تزور النصب التذكاري للحرب الكورية

Photo : YONHAP News

ستزور ولية عهد السويد الأميرة "فيكتوريا" النصب التذكاري لوحدة الدعم الطبي "تيه جونغ ديه" في "بوسان" اليوم الجمعة لتكريم المساهمات الطبية للسويد خلال الحرب الأهلية الكورية، بمناسبة الذكرى الـ75 على تأسيس المستشفى الميداني السويدي الذي عالج أكثر من مليوني مريض في كوريا. ويكرم النصب التذكاري، الذي بُني في عام 1976، ستة بلدان أرسلت أفرادا طبيين، بما في ذلك السويد والدنمارك والنرويج وإيطاليا والهند وألمانيا، بموجب تفويض من الأمم المتحدة والصليب الأحمر. يُذكر أن ستوكهولم، التي وفرت مستشفى الصليب الأحمر السويدي الميداني خلال الحرب الكورية، هي عضو في لجنة الدول المحايدة الإشرافية، التي تراقب اتفاقية الهدنة في الحرب الكورية.وسينضم إلى ولية العهد السويدية وزير البنية التحتية السويدي "أندرياس كارلسون"، والسفير السويدي لدى كوريا "كارل أولوف أندرسون"، ومحاربون قدامى في الحرب الكورية. وقد حضرت ولية العهد السويدية أمس الخميس قمة المشاركة المستدامة بين كوريا والسويد في سيول، حيث كشفت شركات "فولفو تراكس كوريا" و"بولمون" و"سام سونغ إس دي آي دي" عن أول شاحنة كهربائية ثقيلة في كوريا، مما يشير إلى تعاون أعمق في مجال الخدمات اللوجستية الخالية من الكربون. ومن ناحية أخرى، التقى وزير الخارجية "جو هيون" بوزيرة الخارجية السويدية "ماريا مالمير ستينرغارد" لمناقشة توسيع التعاون في مجالات الدفاع والتصنيع والطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي. واتفق الوزيران على توسيع التبادل الثقافي وتعزيز التنسيق بين البلدين بشأن جهود السلام في شبه الجزيرة الكورية والتحديات الأمنية العالمية.