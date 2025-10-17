تسجيل 312 ألف وظيفة جديدة في كوريا خلال سبتمبر

Photo : YONHAP News

شهدت سوق العمل في كوريا الجنوبية طفرة في شهر سبتمبر الماضي مع إضافة أكثر من 300 ألف وظيفة جديدة، في أكبر زيادة شهرية منذ 19 شهرا.وأظهرت بيانات صادرة عن وزارة البيانات والإحصاءات اليوم الجمعة أن معدل التوظيف بلغ 29.15 مليون، بزيادة مقدارها 312 ألفا مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.ويمثل هذا أقوى نمو منذ فبراير 2023، عندما تمت إضافة 329 ألف وظيفة.وكان هذا الارتفاع مدفوعا إلى حد كبير بقطاع الخدمات، حيث أشار محللون حكوميون إلى الدفعة التي أعطتها قسائم الاستهلاك التي تم طرحها في يوليو لتشجيع الإنفاق الأسري.وأضاف قطاعا الجملة والتجزئة 28 ألف وظيفة، وهي أكبر زيادة منذ نوفمبر 2017، في حين نمت صناعات الضيافة والخدمات الغذائية بمقدار 26 ألف وظيفة، وهي أكبر زيادة منذ مارس.ومع ذلك، واصل قطاع الصناعات التحويلية اتجاهه النزولي، حيث فقد 61 ألف وظيفة في سبتمبر، مسجلا انخفاضا للشهر الخامس عشر على التوالي.